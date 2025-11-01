november 1., szombat

Tájékoztatás Lentiben

1 órája

Figyeljen, mert nem csak a számla érkezik a MOHU-tól a borítékban

Címkék#MOHU#Lomtalanítás Lentiben#matrica

Fontos lakossági információk hangzottak el a szerdai önkormányzati ülésen a zalai városban. Lenti alpolgármestere a jövő évi hulladékkezelés kapcsán adott tájékoztatást.

Korosa Titanilla

Molnár Adrienn az ülésen közölte, hogy a hulladékgyűjtőkre a 2026-os edényazonosító matricákat a MOHU Mol Zrt. küldi meg az idei 4. negyedéves számlák mellékleteként. Azt is elmondta, hogy a jövő év első negyedévére a szelektív hulladékgyűjtő zsákokat a Lenti Hulladékkezelő Kft. biztosítja a lakosságnak, ezeket a cég központjában lehet átvenni november 5. és december 31. között. A második negyedévétől pedig a MOHU adja az erre alkalmas edényeket. 

Lenti
Lenti alpolgármestere a 2026-os hulladékkezelésre vonatkozóan tájékoztatott
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Lomtalanítás Lentiben

Továbbá elhangzott, hogy idén ősszel a lomtalanítási akciót 212 háztartás vette igénybe Lentiben, az önkormányzat külön megrendelésére az elektronikai hulladék és a gumiabroncsok begyűjtése is megtörtént a lomhulladék mellett. A városból több mint 29 ezer kilogramm lomot, 1547 kg gumiabroncsot és 6114 kg elektronikai hulladékot szállítottak el a hulladékkezelő munkatársai. 

 

