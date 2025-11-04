1 órája
Itt lehet szavazni a zalaegerszegi vendéglátóhelyekre, mutatjuk a jelölteket! Te hol ettél-ittál a legjobbat?
Már zajlik a szavazás! December 5-ig lehet voksolni Az év legkedveltebb vendéglátóhelye versenyben, amelyet az idén is meghirdetett Zalaegerszeg önkormányzata.
Két kategóriában - éttermek és vendéglők; kávézók és cukrászdák - indult el a megmérettetés, amelynek célja (mint arról Balaicz Zoltán polgármester beszámolt) a városban működő éttermek, vendéglők, kávézók és cukrászdák szakmai nívójának további emelése. A legkedveltebb vendéglátóhelyek ezúttal is jogosultak lesznek a cím használatára, illetve pénzjutalomban is részesülnek. Mint a felhívásban olvasható, a helyeket látogató közönség adhatja le a voksát, a szavazáshoz regisztrálni kell.
Melyik a legkedveltebb vendéglátóhely 2025-ben?
Jelenleg az alábbi zalaegerszegi vendéglátóhelyekre lehet voksolni:
Éttermek és vendéglők:
Alibi Pub&Pizza
Arany Bárány Szálloda Étterem
Arany Bárány Szálloda Söröző
Belga Étterem és Söröző
BellaNapoli Trattoria
Belvárosi Bisztró
Bro’s Kebab & Pizza
Burger King
Capone Pizza
Contrast Cafe – Bistro
Csipet Menu&Pasta
Dísz Tér Kínai Étterem
Dom’s Burger Zalaegerszeg
Eldorado Ételbár
Erdőgyöngye Étterem
Ernesto Pizza & Gyros
Fehér Hattyú
Galeri Étterem és Söröző
Göcsej Palatinus Étterem és Panzió
GRIIZ Önkiszolgáló Étterem
Gyroska
Gyuri Csárda
Három Kívánság Étterem
Hegyalja Csárda
Kebab King
KFC Zalaegerszeg
Kiskakas Étterem
Kiskondás Étterem és Panzió
KrokiBurger
McDonald’s
McDonald’s – McDrive
MindigKebab Zalaegerszeg
Napfény Étterem
O’Connors Pub & Steakhouse
Oázis Burger – Pizza & Hamburger
Paradicsom Étterem
Parázs Bisztró
Park Pizza Zalaegerszeg
Piac Bisztró
Piccolo Panzió Vendéglő Vinoteca
Pipacs Söröző & Étterem
Pitvar Vendéglő
Pitypang Bisztró
Pizza König
Pizzéria Italiana
Pizzeria Mamma Napoli
Reininghaus Étterem és Pizzéria
Robinson Music Pub Étterem
Strike Zeg
Terra Incognita Étterem és Bár
TÓ-KA Panzió és Étterem
Vándor Vigadó Panzió, Wellness és Étterem
Vegán Bázis Étterem
Véndiófa Étterem és Panzió
Yankee Best Food & Menü
Zsákutca Bisztró
Kávézók és cukrászdák:
BODZA – Cafe Cake Brunch
Caffé Parco
Czukorka – Szívvel-lélekkel
Dolce Vita Kávéház
Éden Süteményház
Esztrol Süteménybolt
Exkluzív Desszert
Fontana Kávé és Csokibár
Gerő Cukrászda
Joke Cukrászda
Joy Cafe Zalaegerszeg
Kávélabor
Krémes Süti Cukrászda és Kávézó
Lel Ki Főzde (glutén-, laktóz-, tej-, tojás-, cukormentes sütiző és pékség)
Mandala Kávézó
Mimosa Bar•Circus•Discotheque
Múzeum Kávézó – Mindszentyneum
Partisan Desszert Műhely
Piknik Kávézó · Bár
PORTÉKA – Pékség • Kávé • Delikátesz
Press Café
Spájz Eco-Gourmet
Sugar – Caffe & Juice Bar
Sütibarlang Rétesház
TV-torony Kilátó és Kávézó
A legkedveltebb vendéglátóhelyeknek járó díjakat Balaicz Zoltán polgármester adja majd át, szavazni pedig december 5-én éjfélig lehet, ezen az oldalon.
