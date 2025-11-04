Itt lehet szavazni a zalaegerszegi vendéglátóhelyekre, mutatjuk a jelölteket! Te hol ettél-ittál a legjobbat?

Két kategóriában - éttermek és vendéglők; kávézók és cukrászdák - indult el a megmérettetés, amelynek célja (mint arról Balaicz Zoltán polgármester beszámolt) a városban működő éttermek, vendéglők, kávézók és cukrászdák szakmai nívójának további emelése. A legkedveltebb vendéglátóhelyek ezúttal is jogosultak lesznek a cím használatára, illetve pénzjutalomban is részesülnek. Mint a felhívásban olvasható, a helyeket látogató közönség adhatja le a voksát, a szavazáshoz regisztrálni kell.

A város vendéglátóhelyeiről a zalaegerszegturizmus.hu oldalon is tájékozódhat a közönség - szavazni azonban az erre a célra létrehozott online felületen lehet (link a cikkben). Melyik a legkedveltebb vendéglátóhely 2025-ben a megyeszékhelyen?

Forrás: zalaegerszegturizmus.hu

Jelenleg az alábbi zalaegerszegi vendéglátóhelyekre lehet voksolni:

Éttermek és vendéglők:

Alibi Pub&Pizza

Arany Bárány Szálloda Étterem

Arany Bárány Szálloda Söröző

Belga Étterem és Söröző

BellaNapoli Trattoria

Belvárosi Bisztró

Bro’s Kebab & Pizza

Burger King

Capone Pizza

Contrast Cafe – Bistro

Csipet Menu&Pasta

Dísz Tér Kínai Étterem

Dom’s Burger Zalaegerszeg

Eldorado Ételbár

Erdőgyöngye Étterem

Ernesto Pizza & Gyros

Fehér Hattyú

Galeri Étterem és Söröző

Göcsej Palatinus Étterem és Panzió

GRIIZ Önkiszolgáló Étterem

Gyroska

Gyuri Csárda

Három Kívánság Étterem

Hegyalja Csárda

Kebab King

KFC Zalaegerszeg

Kiskakas Étterem

Kiskondás Étterem és Panzió

KrokiBurger

McDonald’s

McDonald’s – McDrive

MindigKebab Zalaegerszeg

Napfény Étterem

O’Connors Pub & Steakhouse

Oázis Burger – Pizza & Hamburger

Paradicsom Étterem

Parázs Bisztró

Park Pizza Zalaegerszeg

Piac Bisztró

Piccolo Panzió Vendéglő Vinoteca

Pipacs Söröző & Étterem

Pitvar Vendéglő

Pitypang Bisztró

Pizza König

Pizzéria Italiana

Pizzeria Mamma Napoli

Reininghaus Étterem és Pizzéria

Robinson Music Pub Étterem

Strike Zeg

Terra Incognita Étterem és Bár

TÓ-KA Panzió és Étterem

Vándor Vigadó Panzió, Wellness és Étterem

Vegán Bázis Étterem

Véndiófa Étterem és Panzió

Yankee Best Food & Menü

Zsákutca Bisztró

Kávézók és cukrászdák:

BODZA – Cafe Cake Brunch

Caffé Parco

Czukorka – Szívvel-lélekkel

Dolce Vita Kávéház

Éden Süteményház

Esztrol Süteménybolt

Exkluzív Desszert

Fontana Kávé és Csokibár

Gerő Cukrászda

Joke Cukrászda

Joy Cafe Zalaegerszeg

Kávélabor

Krémes Süti Cukrászda és Kávézó

Lel Ki Főzde (glutén-, laktóz-, tej-, tojás-, cukormentes sütiző és pékség)

Mandala Kávézó

Mimosa Bar•Circus•Discotheque

Múzeum Kávézó – Mindszentyneum

Partisan Desszert Műhely

Piknik Kávézó · Bár

PORTÉKA – Pékség • Kávé • Delikátesz

Press Café

Spájz Eco-Gourmet

Sugar – Caffe & Juice Bar

Sütibarlang Rétesház

TV-torony Kilátó és Kávézó