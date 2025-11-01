november 1., szombat

Te jártál már valamelyikben?

1 órája

A vendégek döntöttek: ismét az ország élmezőnyében két zalai étterem

Címkék#Lokalista#La Vie Gourmet Étterem#Nagykanizsa#Hévíz

Az őszi Országos étterem héten, október 2. és 19. között összesen 220 vendéglátóhely kínált fix árú menüsorokat országszerte, köztük több Michelin-ajánlással és Bib Gourmand minősítéssel elismert étterem. A legjobbakat díjazták, köztük két zalait is találtunk, mutatjuk, hogy melyek ezek.

Benedek Bálint
A vendégek döntöttek: ismét az ország élmezőnyében két zalai étterem

A legjobb éttermek között a hévízi Le Primore Hotel & Spa/La Vie Gourmet Restaurant csapata, balról a negyedik Borda Attila Executive Séf

Fotó: Le Primore Hotel & Spa/Facebook

A DiningCity étteremajánló blogja, az Étteremkóstoló internetes oldalán írták: a 2025. októberi XXVIII. DiningCity Országos Étterem Hét alkalmával összesen 220 résztvevő étteremben próbálhattak ki a vendégek különleges, 3 fogásos menüajánlatokat. A megjelent vendégek közül 5100 fő küldte el véleményét az október 2. és október 23. közötti időszakban a DiningCity étteremajánló weboldalára. A beérkezett értékelések alapján kihirdették a legjobb éttermeket több kategóriában.

legjobb éttermek
A korábbi díjeső után Gelencsér Janka és Csillag Richárd újabb elismerésnek örülhet, ezúttal a vendégek repítették őket a legjobb éttermek dobogójára
Fotó: archív/Szakony Attila

Legjobb éttermek: a vendégek valós értékelései

Hozzáfűzték: a toplistánál csak azokat a véleményeket vették figyelembe, melyek mögött a rendszerükben valós asztalfoglalások voltak. Továbbá az értékelések pont- és darabszámát is számolták, illetve minden étterem esetében súlyozták az eredményeket, így egy valóban a vendégek véleményét tükröző hiteles és 100 százalékig független éttermi toplista alakult ki.

Szenvedéllyel dolgoznak Hévízen

A portálunk átbogarászta a listát, e szerint az országos lista - TOP 3 10.900 forintos exkluzív kategóriában az első helyet a hévízi Le Primore Hotel & Spa/La Vie Gourmet Restaurant – Borda Attila (Executive Séf) érdemelte ki.

A blognak a győztesek elmondták: óriási megtiszteltetés számukra, hogy a La Vie Gourmet Étterem elnyerte az első helyet a Budapesten kívüli éttermek exkluzív kategóriájában, vendégeik visszajelzései alapján. "Ez a díj nemcsak a miénk, hanem mindenkié, aki részese volt ennek az útnak: a csapaté, akik nap mint nap szenvedéllyel dolgoznak; a helyi termelőké, akik minőségi alapanyagokkal inspirálnak minket; és mindenekelőtt a vendégeinké, akik értékelik és támogatják a munkánkat. Köszönjük, hogy hisznek és hittek bennünk! Ez a siker arra ösztönöz, hogy még magasabb szintre emeljük a gasztronómiai élményt Hévízen és azon túl is. Köszönjük a bizalmat, és szeretettel várjuk Önöket a La Vie Gourmet Étteremben, Hévízen!"

A Lokalista Nagykanizsán újabb elismerést kapott
Fotó: Szakony Attila

Ismét a TOP 3-ban a Lokalista!

A másik, vagyis az országos lista - TOP 3 6.900 forintos kategóriában a 3. helyen végzett a nagykanizsai Lokalista. A Lokalistát jó ismerik portálunk olvasói. Legutóbb akkor írtunk róluk, amikor a Lokalista a Gault&Millau POP kategóriába került, valamint az utóbbi étteremkalauz az Év Ifjú Tehetsége díjat a 27 éves Csillag Richárd, a Lokal at the Lake és a Lokalista séfjének ítélte oda.

Folytatódik?

A nagy sikerre való tekintettel november 14-23. között a DiningCity megrendezi az Étterem Hét 'EXTRA' programot. Ennek keretében még extra 10 nap erejéig próbálhatják ki a vendégek az októberi Étterem Hét közönségdíjas éttermeinek győztes, 3 fogásos menüajánlatait, méghozzá változatlan árakon. A menük és az árak tehát ugyanazok lesznek, mint az októberi héten. Asztalfoglalás november 5-én, szerdán reggel 6-tól indul.

 

