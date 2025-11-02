november 2., vasárnap

Előadás az MCC-ben

1 órája

Láthatatlan sebek – a digitális világ árnyoldalai

Láthatatlan sebek – a digitális világ árnyoldalai címmel tart elődadást november 3-án, hétfőn 17 órakor a zalaegerszegi MCC-ben Balatoni Mónika, az MCC média iskolájának kutatótanára.

Mozsár Eszter

A dramaturg és egyetemi oktató felhívja a figyelmet, hogy a felnőttek és szülők, pedagógusok gyakran nem is érzékelik azt, hogy milyen harcok dúlnak a képernyők mögött. Napjainkban egyetlen üzenet is elég lehet, hogy valaki világa összeomoljon. 

Az előadó a digitális zaklatás (cyberbullying) témakörét járja körbe. Arra keresi a választ, hogy miért értik félre egymást a social médiában a Z generáció tagjai és a felnőttek? Hogyan hat a digitális kultúra az empátiára, a kapcsolatokra és az önértékelésre? Milyen új pszichológiai mintázatok és hatalmi viszonyok jelennek meg az online térben? Az előadás feltárja, hogyan válhat a közösségi média a kapcsolódás helyett az elszigetelődés és bántalmazás terévé, és bemutatja, milyen oktatási, pszichológiai és jogi eszközökkel lehet megállítani a láthatatlan agressziót.  

 

