Láthatatlan sebek – a digitális világ árnyoldalai

A dramaturg és egyetemi oktató felhívja a figyelmet, hogy a felnőttek és szülők, pedagógusok gyakran nem is érzékelik azt, hogy milyen harcok dúlnak a képernyők mögött. Napjainkban egyetlen üzenet is elég lehet, hogy valaki világa összeomoljon.

Az előadó a digitális zaklatás (cyberbullying) témakörét járja körbe. Arra keresi a választ, hogy miért értik félre egymást a social médiában a Z generáció tagjai és a felnőttek? Hogyan hat a digitális kultúra az empátiára, a kapcsolatokra és az önértékelésre? Milyen új pszichológiai mintázatok és hatalmi viszonyok jelennek meg az online térben? Az előadás feltárja, hogyan válhat a közösségi média a kapcsolódás helyett az elszigetelődés és bántalmazás terévé, és bemutatja, milyen oktatási, pszichológiai és jogi eszközökkel lehet megállítani a láthatatlan agressziót.