Érdemes megversenyeztetni a biztosítókat, akár tízezreket is spórolhatsz így a kötelezőn
Megélénkül a biztosítások piaca az év végén. A november elején kezdődő év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány még idén is több mint 750 ezer gépjárművet, köztük mintegy négyszázezer személygépkocsit érint. Zalában is élénk érdeklődésre számítanak a biztosítók és az alkuszok.
A szakértők arra számítanak, hogy hetvenezer körül alakulhat a szerződésváltások száma – írta a napokban az MTI. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány alatt a biztosítók szerint Zalában is többen kötnek majd új szerződést.
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás - érdemes utánanézni az áraknak
Az MTI-nek nyilatkozó független biztosításközvetítő vezetője szerint a piaci folyamatok arra utalnak, hogy a gépjárművek üzembentartóinak nem kell díjemelkedésre számítaniuk. Január 1-jével jellemzően a 2010 előtt vásárolt gépjárművek üzembentartói cserélhetik le szerződésüket.
Mire számítanak a biztosítók Zalában?
A Zala minden városában irodával rendelkező Jadran + Értékesítési Ügynökség üzleti vezetőjét, Laposa Jenőt és a lenti iroda területi biztosítási tanácsadóját, Srágli Attilát kérdeztük a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány kapcsán.
- Zalában pár ezres érintettségről beszélhetünk, hisz országosan 700 ezer körüli azok száma, akik még januárban fordulnak – kezdte Laposa Jenő. - Közülük 10-12 százalék gondolkodik el azon – tapasztalataink szerint –, hogy módosítsa a biztosítási szerződését. Többségüknek magas a biztosítási bónuszuk, jó áron kapják a kötelező biztosítást.
Ezt Srágli Attila azzal egészítette ki, hogy akár összevont kedvezményeket is tudnak ajánlani ilyenkor az ügyfeleknek és halmozottan olyan árak jönnek ki, amik náluk tartják az ügyfeleket. Persze, tették hozzá, van mozgás ilyenkor, hisz kalkulálható kedvezőbb ajánlat, de kevéssé jellemző, talán az üzemben tartók 5-6 százaléka vált ilyenkor biztosítást, biztosítót.
- A kisebb árkülönbség miatt nem biztos, hogy váltanak - magyarázta Srágli Attila.- Sokaknak számít most is a személyes ügyintézés, és hiába találnak egy kedvező ajánlatot, ha online kell intézni a biztosítást, akkor nem biztos, hogy élnek vele – magyarázta Srágli Attila.
Hogyan alakulnak az árak idén?
Az MTI-nk nyilatkozó szakértő szerint az újonnan megkötött online szerződések éves átlagos díja a személygépkocsik esetében az idei kampányban is 33 ezer forint körül alakul majd. A díjak várhatóan az infláció mértékét sem követik, ami a biztosítók közötti verseny élénkülését mutatja.
Laposa Jenő is azt mondja: nem biztos, hogy a biztosítók árai lekövetik az inflációt, de már inkább elmaradnak ettől. Hogy kinek mennyivel tudnak kedvezőbb biztosítást ajánlani, az sok mindentől függ, kezdve a jogosítvány megszerzésének idejétől, az ügyfél születési idejétől, de attól is, hogy a környéken, ahol él, mennyi baleset történt.
Akár tízezreket is lehet spórolni
Hasonló tapasztalatokról számolt Joós László független biztosítási tanácsadó, az EBC Winsure partnere Lentiben.
Elmondta, hogy a biztosítók készülnek a kampányra, mert az ügyfelek megversenyeztetik őket.
- Azt javaslom mindenkinek, hogy foglalkozzon a biztosításával, mert lehet, hogy találnak kedvezőbb ajánlatot úgy is, hogy összességében drágultak a kötelező biztosítások, sőt, ritka az az ügyfél, aki nem talál, 5-10 ezer forintért már váltanak – tette hozzá, s kirívó esetet is említett: céges autóra fizettek több mint 100 ezer forintot, aztán sikerült kötni egy 30 ezres kötelező felelősségbiztosítást.
A biztosítók idén legkésőbb november 2-ig hirdethetik ki év végi tarifáikat. Az érintett ügyfelek ezután tudják összehasonlítani a piacon elérhető lehetőségeket a meglévő biztosítójuk által megajánlott díjjal, amelyet november 11-ig kell megkapniuk postai úton, vagy e-kommunikációs szerződés esetén e-mailben. A meglévő szerződés felmondására legkésőbb
- december 1-jén éjfélig van lehetőség,
- az új biztosítás kiválasztásának határideje december 31.