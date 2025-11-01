Érdemes megversenyeztetni a biztosítókat, akár tízezreket is spórolhatsz így a kötelezőn

A szakértők arra számítanak, hogy hetvenezer körül alakulhat a szerződésváltások száma – írta a napokban az MTI. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány alatt a biztosítók szerint Zalában is többen kötnek majd új szerződést.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány kapcsán Laposa Jenő (b) és Srágli Attila is elmondta tapasztalatait

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás - érdemes utánanézni az áraknak

Az MTI-nek nyilatkozó független biztosításközvetítő vezetője szerint a piaci folyamatok arra utalnak, hogy a gépjárművek üzembentartóinak nem kell díjemelkedésre számítaniuk. Január 1-jével jellemzően a 2010 előtt vásárolt gépjárművek üzembentartói cserélhetik le szerződésüket.

Mire számítanak a biztosítók Zalában?

A Zala minden városában irodával rendelkező Jadran + Értékesítési Ügynökség üzleti vezetőjét, Laposa Jenőt és a lenti iroda területi biztosítási tanácsadóját, Srágli Attilát kérdeztük a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány kapcsán.

- Zalában pár ezres érintettségről beszélhetünk, hisz országosan 700 ezer körüli azok száma, akik még januárban fordulnak – kezdte Laposa Jenő. - Közülük 10-12 százalék gondolkodik el azon – tapasztalataink szerint –, hogy módosítsa a biztosítási szerződését. Többségüknek magas a biztosítási bónuszuk, jó áron kapják a kötelező biztosítást.

Ezt Srágli Attila azzal egészítette ki, hogy akár összevont kedvezményeket is tudnak ajánlani ilyenkor az ügyfeleknek és halmozottan olyan árak jönnek ki, amik náluk tartják az ügyfeleket. Persze, tették hozzá, van mozgás ilyenkor, hisz kalkulálható kedvezőbb ajánlat, de kevéssé jellemző, talán az üzemben tartók 5-6 százaléka vált ilyenkor biztosítást, biztosítót.

- A kisebb árkülönbség miatt nem biztos, hogy váltanak - magyarázta Srágli Attila.- Sokaknak számít most is a személyes ügyintézés, és hiába találnak egy kedvező ajánlatot, ha online kell intézni a biztosítást, akkor nem biztos, hogy élnek vele – magyarázta Srágli Attila.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás - év végéig lehet kiválasztani az újat

Fotó: Stokkete / Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Hogyan alakulnak az árak idén?

Az MTI-nk nyilatkozó szakértő szerint az újonnan megkötött online szerződések éves átlagos díja a személygépkocsik esetében az idei kampányban is 33 ezer forint körül alakul majd. A díjak várhatóan az infláció mértékét sem követik, ami a biztosítók közötti verseny élénkülését mutatja.