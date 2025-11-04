november 4., kedd

Környezetvédelem és fenntarthatóság

43 perce

A diákok a mexikóvárosi nemzetközi konferencián bizonyítottak – 2027-ben Zalaegerszeg lehet a helyszín? (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#CEI#környezetvédelmi konferencia#diák

A Zalaegerszegi Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium hét diákja június 30-a és július 4-e között ismét egy környezetvédelmi tanulmányúton vett részt. A CEI (Caretakers of the Environment International) által szervezett nemzetközi környezetvédelmi konferencia helyszíne ezúttal Mexikóváros volt. Élményeikről a ZalaZONE Ipari Park Zrt. „Bástya” épületében tartottak beszámolót hétfőn.

Antal Lívia

A két intézményt fenntartó Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója, Kajári Attila elmondta, hogy a zalaegerszegi diákok másodszor képviselik hazánkat a CEI eseményén, amelyet tavaly Svédországban rendeztek meg. A mexikóvárosi nemzetközi környezetvédelmi konferencia már abból a szempontból is érdekes volt számukra, hogy a tengerentúlra utazhattak idén. A konferencia állandó témája a környezetvédelem és a fenntarthatóság, amely alapján a gyerekek az előző évit továbbgondolva egy új projektet állítottak össze, amit most az élménybeszámolón is bemutatnak.

Környezetvédelmi konferencia zalaegerszegiekkel Mexikóvárosban
A környezetvédelmi konferencia élménybeszámolóján. Elöl a Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerület igazgatója és dr. Háry András, a ZalaZONE Ipari Park Zrt. vezérigazgatója. Balról a diákok: Sebestyén Ágoston, Kárpáti Rebeka, Háry Laura (Zrínyi-gimnázium), Richter Lilla és Zolyomi Blanka (Petőfi-iskola)
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Környezetvédelmi konferencia – 2027-ben Zalaegerszegen?

Kajári Attila elmondta továbbá, hogy jövőre Törökországban lesz a környezetvédelmi konferencia, amelyen szintén részt vesznek. Ha sikerül a pályázatuk, akkor 2027-ben Zalaegerszeg rendezheti meg, így a zalai vármegyeszékhely erre a térképre is felteheti a nevét. A diákoknak külön gratulált a nemzetközi porondon való sikeres megmérettetéshez. Köszönetét fejezte ki továbbá az iskolák felkészítő tanárainak, igazgatóinak és a támogatóknak, akik segítették a projekt megvalósítását.

Ők lesznek a jövő szakemberei 

A zalaegerszegi diákok felkészülését a ZalaZONE Ipari Park Zrt. idén is segítette. Dr. Háry András vezérigazgató úgy vélekedett: nagyon tartalmas anyagot sikerült összeállítani a környezetvédelmi konferenciára, ami túlszárnyalta a tavalyit. Mint fogalmazott, az ilyen ipari jellegű projektek során a diákok tudást, tapasztalatokat szerezhetnek, amely azért lényeges, mert ők lesznek a jövő szakemberei. Egy ilyen nemzetközi megmérettetés a ZalaZONE szempontjából pedig azért fontos, hogy az itt létrehozott ökoszisztéma minél inkább ismert és versenyképes legyen nemzetközi színtéren. 

Környezetvédelmi konferencia zalaegerszegiekkel Mexikóvárosban
Az élménybeszámolón, ahogy tavaly, idén is vöröslevelű díszcseresznyefát ültettek el konferencián való részvétel emlékére a ZalaZONE Ipari Park Zrt. „Bástya” épülete elé  
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Hogyan lehet fenntartható az élelmiszer-termelés?

Az élménybeszámolón Sebestyén Ágoston, Háry Laura és Kárpáti Rebeka vett részt a Zrínyi-gimnáziumból, Zolyomi Blanka és Richter Lilla pedig a Petőfi-iskolából. A környezetvédelmi konferenciára összeállított prezentációjuk három fenntarthatósági témakört ölelt fel. A zrínyis diákok AgroPV rendszerek alkalmazását, vagyis napelemek alatti élelmiszer-termelés hasznosságát mutatták be, továbbá Ágoston édesapjának vasszentmihályi pulykatelepét. A petőfis diákok a GPS-alapú mezőgazdasági gépek előnyeit ismertették, amelyek gazdaságosabbá teszik a mezőgazdasági termelést. 

Az élménybeszámolón elültettek egy fát a konferencián való részvétel emlékére. 

A zalaegerszegi diákok kijutását a CEI mexikói konferenciájára Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, az S.P. Vagyonkezelő Kft., a Hungast Mecsek Kft., a Végh Farm Zala Kft., az Aledano Kft., a Flextronics International Kft., a Forest Hungary Kft., a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a ZalaZONE Ipari Park Zrt. támogatta.

Faültetés a mexikóvárosi nemzetközi konferencia emlékére

Fotók: Antal Lívia

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
