43 perce
A diákok a mexikóvárosi nemzetközi konferencián bizonyítottak – 2027-ben Zalaegerszeg lehet a helyszín? (galéria, videó)
A Zalaegerszegi Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium hét diákja június 30-a és július 4-e között ismét egy környezetvédelmi tanulmányúton vett részt. A CEI (Caretakers of the Environment International) által szervezett nemzetközi környezetvédelmi konferencia helyszíne ezúttal Mexikóváros volt. Élményeikről a ZalaZONE Ipari Park Zrt. „Bástya” épületében tartottak beszámolót hétfőn.
A két intézményt fenntartó Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója, Kajári Attila elmondta, hogy a zalaegerszegi diákok másodszor képviselik hazánkat a CEI eseményén, amelyet tavaly Svédországban rendeztek meg. A mexikóvárosi nemzetközi környezetvédelmi konferencia már abból a szempontból is érdekes volt számukra, hogy a tengerentúlra utazhattak idén. A konferencia állandó témája a környezetvédelem és a fenntarthatóság, amely alapján a gyerekek az előző évit továbbgondolva egy új projektet állítottak össze, amit most az élménybeszámolón is bemutatnak.
Környezetvédelmi konferencia – 2027-ben Zalaegerszegen?
Kajári Attila elmondta továbbá, hogy jövőre Törökországban lesz a környezetvédelmi konferencia, amelyen szintén részt vesznek. Ha sikerül a pályázatuk, akkor 2027-ben Zalaegerszeg rendezheti meg, így a zalai vármegyeszékhely erre a térképre is felteheti a nevét. A diákoknak külön gratulált a nemzetközi porondon való sikeres megmérettetéshez. Köszönetét fejezte ki továbbá az iskolák felkészítő tanárainak, igazgatóinak és a támogatóknak, akik segítették a projekt megvalósítását.
Ők lesznek a jövő szakemberei
A zalaegerszegi diákok felkészülését a ZalaZONE Ipari Park Zrt. idén is segítette. Dr. Háry András vezérigazgató úgy vélekedett: nagyon tartalmas anyagot sikerült összeállítani a környezetvédelmi konferenciára, ami túlszárnyalta a tavalyit. Mint fogalmazott, az ilyen ipari jellegű projektek során a diákok tudást, tapasztalatokat szerezhetnek, amely azért lényeges, mert ők lesznek a jövő szakemberei. Egy ilyen nemzetközi megmérettetés a ZalaZONE szempontjából pedig azért fontos, hogy az itt létrehozott ökoszisztéma minél inkább ismert és versenyképes legyen nemzetközi színtéren.
Hogyan lehet fenntartható az élelmiszer-termelés?
Az élménybeszámolón Sebestyén Ágoston, Háry Laura és Kárpáti Rebeka vett részt a Zrínyi-gimnáziumból, Zolyomi Blanka és Richter Lilla pedig a Petőfi-iskolából. A környezetvédelmi konferenciára összeállított prezentációjuk három fenntarthatósági témakört ölelt fel. A zrínyis diákok AgroPV rendszerek alkalmazását, vagyis napelemek alatti élelmiszer-termelés hasznosságát mutatták be, továbbá Ágoston édesapjának vasszentmihályi pulykatelepét. A petőfis diákok a GPS-alapú mezőgazdasági gépek előnyeit ismertették, amelyek gazdaságosabbá teszik a mezőgazdasági termelést.
Az élménybeszámolón elültettek egy fát a konferencián való részvétel emlékére.
A zalaegerszegi diákok kijutását a CEI mexikói konferenciájára Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, az S.P. Vagyonkezelő Kft., a Hungast Mecsek Kft., a Végh Farm Zala Kft., az Aledano Kft., a Flextronics International Kft., a Forest Hungary Kft., a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a ZalaZONE Ipari Park Zrt. támogatta.
Faültetés a mexikóvárosi nemzetközi konferencia emlékéreFotók: Antal Lívia