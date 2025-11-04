A diákok a mexikóvárosi nemzetközi konferencián bizonyítottak – 2027-ben Zalaegerszeg lehet a helyszín? (galéria, videó)

A két intézményt fenntartó Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója, Kajári Attila elmondta, hogy a zalaegerszegi diákok másodszor képviselik hazánkat a CEI eseményén, amelyet tavaly Svédországban rendeztek meg. A mexikóvárosi nemzetközi környezetvédelmi konferencia már abból a szempontból is érdekes volt számukra, hogy a tengerentúlra utazhattak idén. A konferencia állandó témája a környezetvédelem és a fenntarthatóság, amely alapján a gyerekek az előző évit továbbgondolva egy új projektet állítottak össze, amit most az élménybeszámolón is bemutatnak.

A környezetvédelmi konferencia élménybeszámolóján. Elöl a Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerület igazgatója és dr. Háry András, a ZalaZONE Ipari Park Zrt. vezérigazgatója. Balról a diákok: Sebestyén Ágoston, Kárpáti Rebeka, Háry Laura (Zrínyi-gimnázium), Richter Lilla és Zolyomi Blanka (Petőfi-iskola)

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Környezetvédelmi konferencia – 2027-ben Zalaegerszegen?

Kajári Attila elmondta továbbá, hogy jövőre Törökországban lesz a környezetvédelmi konferencia, amelyen szintén részt vesznek. Ha sikerül a pályázatuk, akkor 2027-ben Zalaegerszeg rendezheti meg, így a zalai vármegyeszékhely erre a térképre is felteheti a nevét. A diákoknak külön gratulált a nemzetközi porondon való sikeres megmérettetéshez. Köszönetét fejezte ki továbbá az iskolák felkészítő tanárainak, igazgatóinak és a támogatóknak, akik segítették a projekt megvalósítását.

Ők lesznek a jövő szakemberei

A zalaegerszegi diákok felkészülését a ZalaZONE Ipari Park Zrt. idén is segítette. Dr. Háry András vezérigazgató úgy vélekedett: nagyon tartalmas anyagot sikerült összeállítani a környezetvédelmi konferenciára, ami túlszárnyalta a tavalyit. Mint fogalmazott, az ilyen ipari jellegű projektek során a diákok tudást, tapasztalatokat szerezhetnek, amely azért lényeges, mert ők lesznek a jövő szakemberei. Egy ilyen nemzetközi megmérettetés a ZalaZONE szempontjából pedig azért fontos, hogy az itt létrehozott ökoszisztéma minél inkább ismert és versenyképes legyen nemzetközi színtéren.

Az élménybeszámolón, ahogy tavaly, idén is vöröslevelű díszcseresznyefát ültettek el konferencián való részvétel emlékére a ZalaZONE Ipari Park Zrt. „Bástya” épülete elé

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Hogyan lehet fenntartható az élelmiszer-termelés?

Az élménybeszámolón Sebestyén Ágoston, Háry Laura és Kárpáti Rebeka vett részt a Zrínyi-gimnáziumból, Zolyomi Blanka és Richter Lilla pedig a Petőfi-iskolából. A környezetvédelmi konferenciára összeállított prezentációjuk három fenntarthatósági témakört ölelt fel. A zrínyis diákok AgroPV rendszerek alkalmazását, vagyis napelemek alatti élelmiszer-termelés hasznosságát mutatták be, továbbá Ágoston édesapjának vasszentmihályi pulykatelepét. A petőfis diákok a GPS-alapú mezőgazdasági gépek előnyeit ismertették, amelyek gazdaságosabbá teszik a mezőgazdasági termelést.