Honda s Opel ütközött 52 perce

Kórházba vitték a baleset sérültjét – karambol a reggeli, esős csúcsforgalomban

Egy Honda City és egy Opel Astra ütközött Zalaegerszegen, a reggeli csúcsforgalomban. A karambollal kapcsolatban Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta: egy 55 éves férfi közlekedett a Kisfaludy utcában a Kossuth utca felé egy Honda személygépkocsival, és nem adott elsőbbséget az Ady utcai kereszteződésben egy Opel sofőrjének, aki a Kazinczy tér irányába haladt.

A két kocsi összeütközött. A baleset következtében a Honda sofőrje feltehetőleg könnyű sérüléseket szenvedett, őt a mentők kórházba vitték. A helyszínen rendőrök irányították a forgalmat a baleset helyszínelése alatt. A Honda sofőrje feltehetőleg könnyű sérüléseket szenvedett, őt a mentők kórházba vitték. Fotó: Pezzetta Umberto

