Honda s Opel ütközött

52 perce

Kórházba vitték a baleset sérültjét – karambol a reggeli, esős csúcsforgalomban

Címkék#karambol#Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság#baleset#Zalaegerszeg

Egy Honda City és egy Opel Astra ütközött Zalaegerszegen, a reggeli csúcsforgalomban. A karambollal kapcsolatban Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta: egy 55 éves férfi közlekedett a Kisfaludy utcában a Kossuth utca felé egy Honda személygépkocsival, és nem adott elsőbbséget az Ady utcai kereszteződésben egy Opel sofőrjének, aki a Kazinczy tér irányába haladt.

Antal Lívia

A két kocsi összeütközött. A baleset következtében a Honda sofőrje feltehetőleg könnyű sérüléseket szenvedett, őt a mentők kórházba vitték. A helyszínen rendőrök irányították a forgalmat a baleset helyszínelése alatt.

A Honda sofőrje feltehetőleg könnyű sérüléseket szenvedett, őt a mentők kórházba vitték. Fotó: Pezzetta Umberto

 

