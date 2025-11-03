Honda s Opel ütközött
Kórházba vitték a baleset sérültjét – karambol a reggeli, esős csúcsforgalomban
Egy Honda City és egy Opel Astra ütközött Zalaegerszegen, a reggeli csúcsforgalomban. A karambollal kapcsolatban Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta: egy 55 éves férfi közlekedett a Kisfaludy utcában a Kossuth utca felé egy Honda személygépkocsival, és nem adott elsőbbséget az Ady utcai kereszteződésben egy Opel sofőrjének, aki a Kazinczy tér irányába haladt.
A két kocsi összeütközött. A baleset következtében a Honda sofőrje feltehetőleg könnyű sérüléseket szenvedett, őt a mentők kórházba vitték. A helyszínen rendőrök irányították a forgalmat a baleset helyszínelése alatt.
