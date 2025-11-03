Bokáig sem ér a víz ezen a zalai strandon – megdöbbentő fotók galériánkban

Mint arról korábban egy hosszabb írásunkban beszámoltunk, az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint október 23-án 64 centiméter volt a Balaton vízállása. Ez fotóink készültekor, azaz november 2-án 67 centiméterre emelkedett. Lehet, hogy van remény?

Megdöbbentő, ám a statsztikák szerint volt már ilyen... Fotó: zaol.hu

Apad a Balaton. Arról, hogy mi az oka a jelenségnek, szintén írtunk már korábban. A keszthelyi strandon készült galériánkban a mostani állapotokat nézheti meg a kedves olvasó.