Mi lesz veled Balaton?

57 perce

Bokáig sem ér a víz ezen a zalai strandon – megdöbbentő fotók galériánkban

Továbbra sem emelkedett sokat a Balaton vízszintje Keszthelynél. Megdöbbentő és egyben szomorú fotókat készítettünk a városi strandon és annak közelében.

Zaol.hu

Mint arról korábban egy hosszabb írásunkban beszámoltunk, az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint október 23-án 64 centiméter volt a Balaton vízállása. Ez fotóink készültekor, azaz november 2-án 67 centiméterre emelkedett. Lehet, hogy van remény?

keszthelyi strand
Megdöbbentő, ám a statsztikák szerint volt már ilyen... Fotó: zaol.hu

Apad a Balaton. Arról, hogy mi az oka a jelenségnek, szintén írtunk már korábban. A keszthelyi strandon készült galériánkban a mostani állapotokat nézheti meg a kedves olvasó. 

Megdöbbentő felvételek a keszthelyi strandról

Fotók: zaol.hu

