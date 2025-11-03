Mi lesz veled Balaton?
1 órája
Bokáig sem ér a víz ezen a zalai strandon – megdöbbentő fotók galériánkban
Továbbra sem emelkedett sokat a Balaton vízszintje Keszthelynél. Megdöbbentő és egyben szomorú fotókat készítettünk a városi strandon és annak közelében.
Mint arról korábban egy hosszabb írásunkban beszámoltunk, az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint október 23-án 64 centiméter volt a Balaton vízállása. Ez fotóink készültekor, azaz november 2-án 67 centiméterre emelkedett. Lehet, hogy van remény?
Apad a Balaton. Arról, hogy mi az oka a jelenségnek, szintén írtunk már korábban. A keszthelyi strandon készült galériánkban a mostani állapotokat nézheti meg a kedves olvasó.
Megdöbbentő felvételek a keszthelyi strandrólFotók: zaol.hu
Ezeket olvasta már?
Ezt ne hagyja ki!Ismét csökkent a vízállás
2025.10.23. 18:12
Sziget a Balatonban - mi lesz a tóval? Megdöbbentő videó! (galériával)
Ezt ne hagyja ki!Évtizedes negatív rekord
2025.10.07. 09:30
Nagyon durva fotókat készítettünk a Balatonnál! Miért apad ennyire, és van-e ok pánikra? (Képgalériával)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre