Németországban is futtatták, sokat kerestek a nő szolgáltatásaival

A nő 2022 februárjától egy keszthelyi szálláson kínált szexuális szolgáltatásokat. A tevékenységet a férfi szervezte, s a befolyt összegek felett is ő rendelkezett. A szolgáltatások lebonyolításába 2022 júniusában az I. rendű vádlott élettársa (a III. rendű vádlott) és a bátyja (a II. rendű vádlott) is bekapcsolódott. Ugyanebben az időszakban a prostituáltat beköltöztették a II. rendű vádlott családjának házába, tevékenységét részben itt is folytatta. 2022 júliusában a nőt a IV. rendű vádlott 1 hónapra Németországba vitte, ahol segítette a nő prostitúciós tevékenységét, s az ebből fakadó bevételt Magyarországra továbbították az I. rendű vádlottnak.