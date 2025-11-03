november 3., hétfő

Kerítés bűntette

1 órája

Németországban is futtatták, sokat kerestek a nő szolgáltatásaival

Kerítés bűntette és más bűncselekmények ügyében tárgyal november 6-án a Keszthelyi Járásbíróság. Az I. rendű vádlott egy több éve prostituáltként dolgozó nőt futtatott, tájékoztatott a Zalaegerszegi Törvényszék.

Zaol.hu
Németországban is futtatták, sokat kerestek a nő szolgáltatásaival

Kerítés büntette miatt tárgyal a Keszthelyi Járásbíróság, tájékoztatott a Zalaegerszegi Törvényszék.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A nő 2022 februárjától egy keszthelyi szálláson kínált szexuális szolgáltatásokat. A tevékenységet a férfi szervezte, s a befolyt összegek felett is ő rendelkezett. A szolgáltatások lebonyolításába 2022 júniusában az I. rendű vádlott élettársa (a III. rendű vádlott) és a bátyja (a II. rendű vádlott) is bekapcsolódott. Ugyanebben az időszakban a prostituáltat beköltöztették a II. rendű vádlott családjának házába, tevékenységét részben itt is folytatta. 2022 júliusában a nőt a IV. rendű vádlott 1 hónapra Németországba vitte, ahol segítette a nő prostitúciós tevékenységét, s az ebből fakadó bevételt Magyarországra továbbították az I. rendű vádlottnak. 

 


 

