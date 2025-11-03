november 3., hétfő

Kapitális fogás

1 órája

Láttunk már óriáshalakkal pózoló horgászokat, de ez a szörnyeteg nagyobb, mint egy profi kosárlabdázó! (Fotó)

Kapitális méretű, 225 cm hosszú és 102 kg súlyú harcsát fogott ki egy helyi horgász Mohácsnál, adta hírül a bama.hu.

Zaol.hu

A kapitális fogás hírét a Bushó Fishing csapata osztotta meg - írja a Bama. A hatalmas halhoz elkélt a segítség: Hajósovics Márknak horgásztársa, Titzz László segített beemelni a halat a csónakba.

A kapitális fogás Forrás: Bama

További részletek a Bama.hu-n!

