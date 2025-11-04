Kanizsai fagylaltmester a világ elitjében! De mi az a három különleges összetevő, ami ilyen messzire repít?

Pár hete még arról írtunk, miként készül a rangos megmérettetésre Wilheim Dávid, most pedig arról számolhatunk be, hogy a magyar versenyzők közül a legmagasabb pontszámmal jutott a jövő évi világbajnoki döntőbe a kanizsai fagylaltkészítő mester. A magyar színeket a másodikként továbbjutó Somodi János (Florida Fagyizó, Balatonmáriafürdő) „Torta della nonna” fagyaltjával képviseli majd a nemzetek versenyében.

A kanizsai fagylaltkészítő mester első helyen jutott a döntőbe. Wilheim Dávid, a DaCrema Fagyizó Nagykanizsa tulajdonosa. Fotó: GELATO FESTIVAL WORLD MASTERS

Kanizsai fagylaltkészítő mester a világ elitjében

Az európai döntőt október 30-31-én rendezték Bolognában. A két versenynap alatt 13 európai országból érkező 74 résztvevő mérte össze tudását, hogy eldőljön, kik jutnak tovább a Gelato Festival World Masters jövő évi világbajnoki döntőjébe.

Somodi János – Florida Fagyizó, Balatonmáriafürdő. Fotó: GELATO FESTIVAL WORLD MASTERS

A zsűri nehéz feladatát – amely a technikai kivitelezést, az ízt és a tálalást értékelte – egy nemzetközi szakmai testület látta el, melynek tagjai között olyan neves szakemberek voltak, mint Cinzia Otri fagylaltmester, a firenzei Gelateria della Passera tulajdonosa, Marco Venturino fagylaltmester, a Gelato Festival World Ranking Hall of Fame tagja, a varazzei I Giardini di Marzo tulajdonosa, Eugenio Morrone fagylaltmester, a Gelato Festival World Ranking Hall of Fame tagja, a 2020-as Gelato World Cup győztes olasz csapat tagja, Ciro Chiummo cukrászmester, a 2020-as Gelato World Cup győztes olasz csapat tagja; Marco De Vivo, a pompei (Nápoly) Pasticceria De Vivo tulajdonosa és Vincenzo Pennestrì, az Associazione Italiana Gelatieri (Olasz Fagylaltkészítők Szövetsége) elnöke.

A Piemont királya fantázianevet viselő fagylalt. Fotó: Szakony Attila

Piemont királya – mogyoró, tonkabab és szeder

A kanizsai Wilheim Dávid által megálmodott és elkészített Piemont királya elnevezésű fagylalt igazán különleges, hiszen olyan ritka ízek keverékét harmonizálja, mint a piemonti mogyoróból készült fagylalt, a tonkababos szederszósz és a tejcsokoládéból álló ropogós.