Piemont királya

41 perce

Kanizsai fagylaltmester a világ elitjében! De mi az a három különleges összetevő, ami ilyen messzire repít?

Címkék#Gelato Festival World Masters#DaCrema Fagyizó#fagylalt#Wilheim Dávid

Most már hivatalosan is az ország legjobb fagylaltkészítő mesterei között említhetjük Wilheim Dávidot, a nagykanizsai DaCrema Fagyizó tulajdonosát, aki a minap Olaszországban bejutott a Gelato Festival World Masters világbajnoki döntőjébe. A fiatal kanizsai fagylaltkészítő mester az Il Re Del Piemonte, azaz Piemont királya fantázianevű finomsággal indult a versenyen, s a magyar indulók közül az első helyen végzett.

Pásztor András

Pár hete még arról írtunk, miként készül a rangos megmérettetésre Wilheim Dávid, most pedig arról számolhatunk be, hogy a magyar versenyzők közül a legmagasabb pontszámmal jutott a jövő évi világbajnoki döntőbe a kanizsai fagylaltkészítő mester. A magyar színeket a másodikként továbbjutó Somodi János  (Florida Fagyizó, Balatonmáriafürdő) „Torta della nonna” fagyaltjával képviseli majd a nemzetek versenyében.

kanizsai fagylaltkészítő mester
A kanizsai fagylaltkészítő mester első helyen jutott a döntőbe. Wilheim Dávid, a DaCrema Fagyizó Nagykanizsa tulajdonosa.  Fotó: GELATO FESTIVAL WORLD MASTERS

Kanizsai fagylaltkészítő mester a világ elitjében

Az európai döntőt október 30-31-én rendezték Bolognában. A két versenynap alatt 13 európai országból érkező 74 résztvevő mérte össze tudását, hogy eldőljön, kik jutnak tovább a Gelato Festival World Masters jövő évi világbajnoki döntőjébe.

Somodi János – Florida Fagyizó, Balatonmáriafürdő. Fotó:  GELATO FESTIVAL WORLD MASTERS

A zsűri nehéz feladatát – amely a technikai kivitelezést, az ízt és a tálalást értékelte – egy nemzetközi szakmai testület látta el, melynek tagjai között olyan neves szakemberek voltak, mint Cinzia Otri fagylaltmester, a firenzei Gelateria della Passera tulajdonosa, Marco Venturino fagylaltmester, a Gelato Festival World Ranking Hall of Fame tagja, a varazzei I Giardini di Marzo tulajdonosa, Eugenio Morrone fagylaltmester, a Gelato Festival World Ranking Hall of Fame tagja, a 2020-as Gelato World Cup győztes olasz csapat tagja, Ciro Chiummo cukrászmester, a 2020-as Gelato World Cup győztes olasz csapat tagja; Marco De Vivo, a pompei (Nápoly) Pasticceria De Vivo tulajdonosa és Vincenzo Pennestrì, az Associazione Italiana Gelatieri (Olasz Fagylaltkészítők Szövetsége) elnöke.

év fagylaltja verseny
A Piemont királya fantázianevet viselő fagylalt. Fotó: Szakony Attila

Piemont királya mogyoró, tonkabab és szeder

A kanizsai Wilheim Dávid által megálmodott és elkészített Piemont királya elnevezésű fagylalt igazán különleges, hiszen olyan ritka ízek keverékét harmonizálja, mint a piemonti mogyoróból készült fagylalt, a tonkababos szederszósz és a tejcsokoládéból álló ropogós.

 

