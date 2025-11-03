Hévízi Tófürdő: csak szabadtéren lehet fürdőzni

Mint korábban hírt adtunk róla, statikai okok miatt tavasszal lezárták a Hévízi Tófürdő tavi fürdőépületét: a tavaly őszi mérések ugyanis azt mutatták, hogy instabillá vált az építmény és a tó aljából a gyógyvízzel felfelé áramló gázok károsították a cölöpfejeket. Ezért helyette, rövid távú megoldásként ideiglenes fedett szigetfürdőt alakítanak ki, melyre a kormány 381 millió forintot biztosított. November elején megkezdődött a beruházás műszaki előkészítése, ezért jelentős változások történnek a gyógyfürdő területén. Mindezek mellett a tófürdő fejlesztésének előkészítésén is dolgoznak Hévízen.

Ideiglenes létesítmény épül a Hévízi-tóra a jelenleg lezárt tófürdő épület szolgáltatásainak kiváltására. Minderről kormányhatározat jelent meg. A Hévízi Tófürdő területén november 3-tól több változás történik

November 3-tól változik a belépés a Hévízi Tófürdő területére

2025. november 3-tól a Hévízi Tófürdő kizárólag az Ady utca felőli bejáraton, a Festetics Fürdőházon keresztül látogatható és ettől a naptól kezdve csak szabadtéren lehet fürdőzni. E naptól zárva lesz:

a Dr. Schulhof Vilmos sétány felőli főbejárat

a Deák-téri bejárat

a Központi fürdőház („A” épület és „B” terasz)

és a vízfelület északi része („A” épület és a Nyári épület között) - közölte honlapján a Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő.

A tájékoztatás szerint a vendégek továbbra is szabadon igénybe vehetik a Festetics Fürdőházat és a terápiás részleget, a Kinesio-lab lehetőségeit és wellness részleget, melynek használatát a belépőjegy biztosítja. A Vitál Bár és Medio Büfé, valamint a kettő („C” és „D” épület) közötti fedett pihenők is várják a vendégeket. A Főbejárat és Festetics Fürdőház közötti szabadtéri partszakasz pedig időszakosan járható be. A munkálatok miatt a tófürdő területén létszámkorlátozást is bevezetnek, a fürdőzők nyugalma, kényelmes gyógyulása és pihenése érdekében.

A nyitva tartás és a jegyárak is változnak

A február 8-ig tartó időszakban a tófürdő 8.30-kor nyit és 16.00-ig lehet a tóban tartózkodni, február 9-től március 28-ig pedig 9.00 -17.00 óra között fürdőzhetnek a vendégek. A fürdőzési idő vége után még van idő az átöltözésre, hiszen fél óra múlva zár a létesítmény.

Az ünnepek idején - december 24-én és október 31-én -16.00 órakor lesz a zárás, 2026. január elsején pedig 11:00 órakor nyit ki a tófürdő.

A belépőjegyek megvásárlásuk napjára szólnak és napi egyszeri belépésre, kétórás tartózkodásra jogosítják a vendégeket, akik a wellness részleget is használhatják.

A teljes árú 2 órás jegy háromezer forintba kerül. A 60 éven felülieknek szóló, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvánnyal kiváltható senior, a 14 éven felüli diákok által diákigazolvánnyal igénybe vehető és a húszfős csoportok tagjainak kínált belépő 2.500 forintba kerül. A 6-14 év közötti gyerekeknek a szüleik 1.500 forintért vehetik meg a belépőt.