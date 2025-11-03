1 órája
Hévízi Tófürdő: csak szabadtéren lehet fürdőzni
November 3-tól nem a megszokott bejáratokon lehet megközelíteni a hévízi gyógytavat. A változás oka az, hogy a statikai problémák miatt tavasszal lezárt fürdőépület helyett ideiglenes szigetfürdőt alakítanak ki. November 3-tól új belépési rend és téli nyitvatartás lépett életbe a Hévízi Tófürdő területén.
A központi épület most le van zárva, de hamarosan elkészül az úszó sziget, így újra lesz fedett lehetőség is
Forrás: Tófürdő
Mint korábban hírt adtunk róla, statikai okok miatt tavasszal lezárták a Hévízi Tófürdő tavi fürdőépületét: a tavaly őszi mérések ugyanis azt mutatták, hogy instabillá vált az építmény és a tó aljából a gyógyvízzel felfelé áramló gázok károsították a cölöpfejeket. Ezért helyette, rövid távú megoldásként ideiglenes fedett szigetfürdőt alakítanak ki, melyre a kormány 381 millió forintot biztosított. November elején megkezdődött a beruházás műszaki előkészítése, ezért jelentős változások történnek a gyógyfürdő területén. Mindezek mellett a tófürdő fejlesztésének előkészítésén is dolgoznak Hévízen.
November 3-tól változik a belépés a Hévízi Tófürdő területére
2025. november 3-tól a Hévízi Tófürdő kizárólag az Ady utca felőli bejáraton, a Festetics Fürdőházon keresztül látogatható és ettől a naptól kezdve csak szabadtéren lehet fürdőzni. E naptól zárva lesz:
- a Dr. Schulhof Vilmos sétány felőli főbejárat
- a Deák-téri bejárat
- a Központi fürdőház („A” épület és „B” terasz)
- és a vízfelület északi része („A” épület és a Nyári épület között) - közölte honlapján a Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő.
A tájékoztatás szerint a vendégek továbbra is szabadon igénybe vehetik a Festetics Fürdőházat és a terápiás részleget, a Kinesio-lab lehetőségeit és wellness részleget, melynek használatát a belépőjegy biztosítja. A Vitál Bár és Medio Büfé, valamint a kettő („C” és „D” épület) közötti fedett pihenők is várják a vendégeket. A Főbejárat és Festetics Fürdőház közötti szabadtéri partszakasz pedig időszakosan járható be. A munkálatok miatt a tófürdő területén létszámkorlátozást is bevezetnek, a fürdőzők nyugalma, kényelmes gyógyulása és pihenése érdekében.
A nyitva tartás és a jegyárak is változnak
A február 8-ig tartó időszakban a tófürdő 8.30-kor nyit és 16.00-ig lehet a tóban tartózkodni, február 9-től március 28-ig pedig 9.00 -17.00 óra között fürdőzhetnek a vendégek. A fürdőzési idő vége után még van idő az átöltözésre, hiszen fél óra múlva zár a létesítmény.
Az ünnepek idején - december 24-én és október 31-én -16.00 órakor lesz a zárás, 2026. január elsején pedig 11:00 órakor nyit ki a tófürdő.
A belépőjegyek megvásárlásuk napjára szólnak és napi egyszeri belépésre, kétórás tartózkodásra jogosítják a vendégeket, akik a wellness részleget is használhatják.
A teljes árú 2 órás jegy háromezer forintba kerül. A 60 éven felülieknek szóló, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvánnyal kiváltható senior, a 14 éven felüli diákok által diákigazolvánnyal igénybe vehető és a húszfős csoportok tagjainak kínált belépő 2.500 forintba kerül. A 6-14 év közötti gyerekeknek a szüleik 1.500 forintért vehetik meg a belépőt.
Bérleteket is kínálnak
10 órás, 20 napig érvényes bérletet is lehet váltani 13 ezer forintért. A 20 órás, 30 napig használható bérlet ára 23 ezer forint. Mindkét bérletfaja tulajdonosa napi két alkalommal léphet be, és mindegyikhez kétezer forint kauciót is be kell fizetni.