november 3., hétfő

Győző névnap

10°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megszületett a zalai termálháromszög koncepciója

1 órája

Itt a jövő! Mesterséges intelligencia által vezérelt közlekedési lámpa kerülhet Hévízre

Címkék#Lendva#Hévíz#Naszádos Péter#beruházás#mesterséges intelligencia#jelzőlámpa

Megszületett a Hévíz-Zalakaros-Kehidakustány termálháromszög fejlesztési koncepciója, amely a gyógyászatra és a pihenésre fókuszál. E gondolatból pedig nemzetközi terméket fejleszt a három település. Hévíz testülete most elfogadta a tervezetet, amelyet a jövő héten bemutatnak a térség polgármestereinek.

Péter B. Árpád

Az ülést követően Naszádos Péter, Hévíz polgármestere úgy fogalmazott, a következő lépés, hogy bevonják a nyugat-balatoni településeket, illetve Badacsony és Szigliget térségét, hiszen egy ilyen, széles körű összefogással kialakított termék állhatja meg a helyét nemzetközi szinten. 

Hévíz
Megszületett a Hévíz-Zalakaros-Kehidakustány termálháromszög fejlesztési koncepciója, középen Naszádos Péter.
Fotó: PBÁ

Hévíz és Zalaegerszeg mellett Lendva is…

– A minap stratégiai szövetséget kötöttünk Zalaegerszeggel Zala vármegye fejlesztéséért, megállapodva a közös lobbitevékenységben – folytatta az ülést követő sajtótájékoztatón a fürdőváros első embere. – Most pedig arról döntött a hévízi testület, hogy ebbe a partnerségbe bevonjuk Lendva városát is, amely Zalaegerszeg testvértelepülése, s ezáltal kialakulhat az a háromszög, amelynek közepén nemzetközi repterünk van.

Lendvával bővül a Hévíz-Zalaegerszeg együttműködés.
Forrás: Lendva.info

Megújulhat a járda

A testület döntött a közmeghallgatás időpontjáról is: ez december 4-én lesz 17 órától, s két nyertes pályázat is szóba került az ülésen. Az önkormányzat forrást kapott ivartalanításra, a Versenyképes Járások Programban pedig a Vörösmarty utca járdájának egy szakasza újulhat meg. A képviselők támogatást ítéltek meg a Tiszta Forrás Dalkörnek, amely e forrást felhasználva egy Kárpát-medencei versenyen vesz részt.

– A szülők már láthatták: az óvodában kicseréltük a gumiszőnyegeket, aminek köszönhetően fantasztikus játszótér alakult ki gyermekeink számára – beszélt egy újabb fejlesztésről Naszádos Péter. – Ez a projekt befejeződött, a munkát Hévíz város önkormányzata támogatta.

Hévíz
Az óvodában kicserélték a gumiszőnyegeket, aminek köszönhetően fantasztikus játszótér alakult ki, beszélt egy újabb fejlesztésről Naszádos Péter (középen), mellette dr. Keserű Áron alpolgármester és dr. Tüske Róbert jegyző. 
Fotó: PBÁ

MI-lámpa figyelheti a forgalmat

A polgármester felidézte: 150 millió forintot nyert a város a mocsári fenyőfasor felújítására. Itt az útburkolat modernizálódik, kicserélik a lámpatesteket s egy sétányt alakítanak ki. A tervek szerint a kereszteződésbe egy mesterséges intelligencia által vezérelt jelzőlámpa kerülhet, amelynek most a tervezéséről döntöttek, később pedig lobbiznak majd egy ilyen telepítéséért. 

Presentation "Traffic lights of the future"
Az MI figyel – és irányít Essenbachban. 
Fotó: picture alliance / Getty Images

Hatékonyabb, mint a körforgalom

A közlekedési lámpák idővezérléssel, fixen működnek, az MI-változat viszont kamerával figyeli a forgalmat, és az alapján dönt a szabályozásról. Sok esetben ez a módszer hatékonyabb a körforgalomnál, mondta Naszádos Péter. 

A MI-lámpa is tanul…

  • a németországi Essenbachban már bő egy éve működik MI közlekedési jelzőlámpa
  • kezdetben a helyiek elégedetlenek voltak, de a lámpa menet közben „tanul”, s a forgalmi minták alapján egyre „okosabban” vezérli a forgalmat
  • előnye, hogy meg tudja különböztetni a felnőtteket és a gyerekeket, és felismeri a fogyatékossággal élőket is 
  • méterekkel a kereszteződés előtt egy speciális kijelző mutatja a kerékpárosoknak, gyorsabban vagy lassabban kell-e tekerniük ahhoz, hogy elérjék a zöld jelzést
  • ha mentőautót észlel, a többi közlekedő számára automatikusan pirosra vált a lámpa 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu