Itt a jövő! Mesterséges intelligencia által vezérelt közlekedési lámpa kerülhet Hévízre

Az ülést követően Naszádos Péter, Hévíz polgármestere úgy fogalmazott, a következő lépés, hogy bevonják a nyugat-balatoni településeket, illetve Badacsony és Szigliget térségét, hiszen egy ilyen, széles körű összefogással kialakított termék állhatja meg a helyét nemzetközi szinten.

Megszületett a Hévíz-Zalakaros-Kehidakustány termálháromszög fejlesztési koncepciója, középen Naszádos Péter.

Fotó: PBÁ

Hévíz és Zalaegerszeg mellett Lendva is…

– A minap stratégiai szövetséget kötöttünk Zalaegerszeggel Zala vármegye fejlesztéséért, megállapodva a közös lobbitevékenységben – folytatta az ülést követő sajtótájékoztatón a fürdőváros első embere. – Most pedig arról döntött a hévízi testület, hogy ebbe a partnerségbe bevonjuk Lendva városát is, amely Zalaegerszeg testvértelepülése, s ezáltal kialakulhat az a háromszög, amelynek közepén nemzetközi repterünk van.

Lendvával bővül a Hévíz-Zalaegerszeg együttműködés.

Forrás: Lendva.info

Megújulhat a járda

A testület döntött a közmeghallgatás időpontjáról is: ez december 4-én lesz 17 órától, s két nyertes pályázat is szóba került az ülésen. Az önkormányzat forrást kapott ivartalanításra, a Versenyképes Járások Programban pedig a Vörösmarty utca járdájának egy szakasza újulhat meg. A képviselők támogatást ítéltek meg a Tiszta Forrás Dalkörnek, amely e forrást felhasználva egy Kárpát-medencei versenyen vesz részt.

– A szülők már láthatták: az óvodában kicseréltük a gumiszőnyegeket, aminek köszönhetően fantasztikus játszótér alakult ki gyermekeink számára – beszélt egy újabb fejlesztésről Naszádos Péter. – Ez a projekt befejeződött, a munkát Hévíz város önkormányzata támogatta.

Az óvodában kicserélték a gumiszőnyegeket, aminek köszönhetően fantasztikus játszótér alakult ki, beszélt egy újabb fejlesztésről Naszádos Péter (középen), mellette dr. Keserű Áron alpolgármester és dr. Tüske Róbert jegyző.

Fotó: PBÁ

MI-lámpa figyelheti a forgalmat

A polgármester felidézte: 150 millió forintot nyert a város a mocsári fenyőfasor felújítására. Itt az útburkolat modernizálódik, kicserélik a lámpatesteket s egy sétányt alakítanak ki. A tervek szerint a kereszteződésbe egy mesterséges intelligencia által vezérelt jelzőlámpa kerülhet, amelynek most a tervezéséről döntöttek, később pedig lobbiznak majd egy ilyen telepítéséért.

Az MI figyel – és irányít Essenbachban.

Fotó: picture alliance / Getty Images

Hatékonyabb, mint a körforgalom

A közlekedési lámpák idővezérléssel, fixen működnek, az MI-változat viszont kamerával figyeli a forgalmat, és az alapján dönt a szabályozásról. Sok esetben ez a módszer hatékonyabb a körforgalomnál, mondta Naszádos Péter.