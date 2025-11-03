2 órája
Itt a jövő! Mesterséges intelligencia által vezérelt közlekedési lámpa kerülhet Hévízre
Megszületett a Hévíz-Zalakaros-Kehidakustány termálháromszög fejlesztési koncepciója, amely a gyógyászatra és a pihenésre fókuszál. E gondolatból pedig nemzetközi terméket fejleszt a három település. Hévíz testülete most elfogadta a tervezetet, amelyet a jövő héten bemutatnak a térség polgármestereinek.
Az ülést követően Naszádos Péter, Hévíz polgármestere úgy fogalmazott, a következő lépés, hogy bevonják a nyugat-balatoni településeket, illetve Badacsony és Szigliget térségét, hiszen egy ilyen, széles körű összefogással kialakított termék állhatja meg a helyét nemzetközi szinten.
Hévíz és Zalaegerszeg mellett Lendva is…
– A minap stratégiai szövetséget kötöttünk Zalaegerszeggel Zala vármegye fejlesztéséért, megállapodva a közös lobbitevékenységben – folytatta az ülést követő sajtótájékoztatón a fürdőváros első embere. – Most pedig arról döntött a hévízi testület, hogy ebbe a partnerségbe bevonjuk Lendva városát is, amely Zalaegerszeg testvértelepülése, s ezáltal kialakulhat az a háromszög, amelynek közepén nemzetközi repterünk van.
Megújulhat a járda
A testület döntött a közmeghallgatás időpontjáról is: ez december 4-én lesz 17 órától, s két nyertes pályázat is szóba került az ülésen. Az önkormányzat forrást kapott ivartalanításra, a Versenyképes Járások Programban pedig a Vörösmarty utca járdájának egy szakasza újulhat meg. A képviselők támogatást ítéltek meg a Tiszta Forrás Dalkörnek, amely e forrást felhasználva egy Kárpát-medencei versenyen vesz részt.
– A szülők már láthatták: az óvodában kicseréltük a gumiszőnyegeket, aminek köszönhetően fantasztikus játszótér alakult ki gyermekeink számára – beszélt egy újabb fejlesztésről Naszádos Péter. – Ez a projekt befejeződött, a munkát Hévíz város önkormányzata támogatta.
MI-lámpa figyelheti a forgalmat
A polgármester felidézte: 150 millió forintot nyert a város a mocsári fenyőfasor felújítására. Itt az útburkolat modernizálódik, kicserélik a lámpatesteket s egy sétányt alakítanak ki. A tervek szerint a kereszteződésbe egy mesterséges intelligencia által vezérelt jelzőlámpa kerülhet, amelynek most a tervezéséről döntöttek, később pedig lobbiznak majd egy ilyen telepítéséért.
Hatékonyabb, mint a körforgalom
A közlekedési lámpák idővezérléssel, fixen működnek, az MI-változat viszont kamerával figyeli a forgalmat, és az alapján dönt a szabályozásról. Sok esetben ez a módszer hatékonyabb a körforgalomnál, mondta Naszádos Péter.
A MI-lámpa is tanul…
- a németországi Essenbachban már bő egy éve működik MI közlekedési jelzőlámpa
- kezdetben a helyiek elégedetlenek voltak, de a lámpa menet közben „tanul”, s a forgalmi minták alapján egyre „okosabban” vezérli a forgalmat
- előnye, hogy meg tudja különböztetni a felnőtteket és a gyerekeket, és felismeri a fogyatékossággal élőket is
- méterekkel a kereszteződés előtt egy speciális kijelző mutatja a kerékpárosoknak, gyorsabban vagy lassabban kell-e tekerniük ahhoz, hogy elérjék a zöld jelzést
- ha mentőautót észlel, a többi közlekedő számára automatikusan pirosra vált a lámpa