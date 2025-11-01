Szüleimre emlékezve: egyszer mi is felszállunk arra a vonatra, amire egykor szeretteink

A végletek játéka volt a mi búcsúnk. Apánkat kétévnyi távollét után temették el az itthon maradtak, én arra nem tudtam hazajönni külföldről. Emlékszem az utolsó pillanatra. Felszálltam a buszra a gyerekekkel, ő integetett. Két évig csak telefonon beszéltünk, soha többé nem találkoztunk személyesen. Aztán egyszer csak érkezett az a bizonyos telefon. Édesanyánk volt a másik véglet: több hónapnyi gondozás után gyűrte le a betegség. Ám szerencsére végig mellette voltunk. És szerencsére otthon, a szerettei körében ment el. Azon a temetésen ott voltam. Azon a temetésen én mondtam a búcsúztató sorokat. Azóta itt alszanak mindketten a Göcseji temetőben. Ámbár úgy hiszem, hogy a lélek ennél jóval-jóval több. A halottak napi megemlékezés sokféle lehet. Én most ezekkel a sorokkal emlékezem. És a százezernyi boldog pillanat felidézésével.

A halottak napi megemlékezés segíthet, ha még nem tudott mindent és mindenkit elengedni.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A halottak napi megemlékezés a gyászfeldolgozásról is szólhat, vagy egyszerű temetőlátogatás?

Vannak bizony évekre, évtizedekre eltemetett fájdalmak. Éveken át járhatunk ki a temetőbe, de a lélek nem mozdul, apátiába esik. Vagy ellenkezőleg, egyáltalán nem szeretnénk a sírhoz menni. Vagy azért mert fáj, vagy azért, mert nem látjuk értelmét. A halál ugyanúgy az élet része, sőt. Már az első lélegzetvétellel indulunk az ismeretlen felé. S mennyire jó dolog, ha nem maradunk magunkra egy-egy búcsú idején. Vannak szakemberek, gyászfeldolgozó csoportok, barátok, rokonok, akik átsegítenek a legnehezebb napokon, időszakokon. Vannak népcsoportok, ahol a temetés nem szomorú, hanem inkább társasági, közösségi együttlét. A halott szerettük utolsó, ám mégis vidám útja. Van, ahol virágszirmokat szórnak a tengerbe és énekelnek. Van, ahol fehérbe öltöznek. Van, ahol csupán füstölőt, gyertyát gyújtanak. Azt hiszem, hogy mégsem vagyok teljesen árva, ez nem igaz. Álmaimban a szüleimmel élek, beszélgetek velük. Abban a másik világban, egy másik dimenzióban együtt vagyunk. Meglehet, most ők szálltak fel a vonatra, s integettem nekik. Egyszer én szállok fel, s tőlem vesznek búcsút. Fáj? Hát fájjon. Ám, ahogy egy indiai bölcs mondaná: minden elmúlik egyszer. A jó is. És a rossz is.