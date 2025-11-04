Halálos viharok közelednek, ami elől nem menekülhetünk

Hatalmas károkat okozott legutóbb a Melissa hurrikán, s bizony jogos a kérdés, hogy mikor lesz ennek vége. A tudósok nem kecsegtetnek jóval: a klímaváltozás nemcsak a hőmérséklet emelkedését hozza magával, hanem az időjárás szélsőségesebbé válását is, jelzi a portál. A kutatók szerint a jövőben nem több, hanem sokkal erősebb trópusi viharok jöhetnek, így az eddiginél is nagyobb pusztítást végeznek. Nagy veszélyben vannak az óceánok, tengerek partján élők, ráadásul a kiszámíthatatlanság miatt az előrejelzés sem könnyű. „A meteorológusok műholdas megfigyelésekkel és mesterséges intelligencia segítségével próbálják felismerni azokat a légköri mintákat, amelyek viharokhoz vezethetnek”, írja a portál.



