Zala új csodája: Fények Falva, amit mindenkinek látni kell (galéria)

Mint arról nemrégiben portálunkon beszámoltunk, adventi hangulatot varázsoltak a Göcseji Skanzen portáira, amit a közönség 2026. február elsejéig tekinthet meg, belépőjegy fejében minden nap 17-21 óra között. Arról is írtunk, hogy a régi épületek, paraszti porták gyűjteménye a modern világ vívmányának köszönhetően vált mesebeli falucskává.

Nagykanizsai olvasónk, Mesztegnyei Krisztián családjával figyelt fel a DECOLED Story of Lights fénykiállítás-sorozatra és meglátogatták a skanzent. Ha már ott jártak, látványos fotókat is készítettek, melyeket olvasóinkkal is megosztottak. Íme: