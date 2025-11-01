november 1., szombat

Olvasónkat is elvarázsolta

1 órája

Zala új csodája: Fények Falva, amit mindenkinek látni kell (galéria)

Zalaegerszegen, a Göcseji Skanzenben járt egyik nagykanizsai olvasónk a családjával. A Fények Falva lenyűgözte őket, több látványos fotót is készítettek.

Benedek Bálint
Zala új csodája: Fények Falva, amit mindenkinek látni kell (galéria)

A fénykapu mögött csodavilág várja a látogatókat

Fotó: Mesztegnyei Krisztián/Olvasó

Mint arról nemrégiben portálunkon beszámoltunk, adventi hangulatot varázsoltak a Göcseji Skanzen portáira, amit a közönség 2026. február elsejéig tekinthet meg, belépőjegy fejében minden nap 17-21 óra között. Arról is írtunk, hogy a régi épületek, paraszti porták gyűjteménye a modern világ vívmányának köszönhetően vált mesebeli falucskává.

Nagykanizsai olvasónk, Mesztegnyei Krisztián családjával figyelt fel a DECOLED Story of Lights fénykiállítás-sorozatra és meglátogatták a skanzent. Ha már ott jártak, látványos fotókat is készítettek, melyeket olvasóinkkal is megosztottak. Íme:

A fények elvarázsolták a nagykanizsai látogatókat is
Fotó: Mesztegnyei Krisztián/Olvasó

Fények falva - olvasói fotók

Fotók: Mesztegnyei Krisztián/Olvasó

 

 

