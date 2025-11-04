Száz év vagány – a keszthelyi cserkészek évszázados története

A mai cserkészek is vízre szállnak

Elásták a cserkészcsapat zászlaját, hogy megvédjék

– 1948-ban, amikor betiltották a cserkészetet, ezt a zászlót el kellett rejteni. Nejlonokba és kátránypapírba betekerve, a disznóól alá ásta el Nagy Ferenc és Dore Nagy Aladár a Kisfaludy utcai ház kertjében. Itt vészelte át az ötvenes évek végéig a zászló, amikor átadták Kalányos János kereskedő cserkésznek. Ő egészen az 1989-es újjáalakulásig a padlásán rejtegette tovább – idézte fel Nagy Tamás örökös tiszteletbeli cserkészparancsnok.

És most lett egy harmadik csapatzászló is, a századik évforduló tiszteletére, a zászlóanya pedig Bangó Lászlóné Márti néni.

– Ez a zászló bizonyíték arra, hogy még nincs teljesen elveszve ez a világ. Még vannak olyan fiatalok és öregek, akik hisznek abban, hogy jónak lenni jó! Akik naponta teszik úgy a feladataikat, hogy a cserkészeszméhez méltó legyen – emelte ki Nagy Tamás.

Az új Feltámadás

De térjünk vissza egy kicsit még a múltba, egészen pontosan 1988 őszére. Ekkor történt, hogy Zöld János és Nagy Ferenc öregcserkészek megkeresték Nagy Tamást, hogy toborozzon fiatal felnőtteket, akik a csapat későbbi vezetői lehetnek. Igy alakult meg 12 fővel 1989. április 30-án a rendszerváltás utáni első nyilvános cserkészavatáson az új Feltámadás cserkészcsapat, Dr. Kovács Pál főgyógyszerész – aki gyermekkorában is cserkész volt – parancsnokságával.

Az akkori és mai cserkészek is hálával gondolnak rá és dr. Léber Mihály tisztelendő atyára, aki helyet biztosított a gyűléseknek, valamint az első cserkész őrsvezetőkre, akik megalapozták a csapat működését: László Szilviára, Somogyi Imrére, Tollár Gézára, Fentős Attilra, Szekeres Ferencre a Macskakő és a Cápa őrs élén.

Szigorúság, nevelés, de közösség, öröm és élmény is

A cserkészetnek vannak alapelvei, viselkedési előírásai, amelyek minden tagra kötelezőek és meghatározzák a mozgalmat. A cserkészet nevelési módszer is. Fontos része a cselekedve tanulás, mely élményszerűvé teszi az ismeretszerzést. Gyakorlatban próbálnak ki a tűzrakástól kezdve a fúrás-faragáson át az elsősegélynyújtásig sok tevékenységet. Meghatározó a kiscsoportos örsi rendszer. Az őrsök vezetői a tagoktól csak pár évvel idősebbek, mert sokkal jobban értik a korosztályt. A cserkészélet fontos elemei az ösztönző programok, amelyek aktivizálják, cselekvésre inspirálják a gyerekeket. A programok mindig keretmesébe vannak beágyazva, amelyek még kreatívabbá, együttműködővé teszik a tagokat. Az önnevelés, személyes fejlődés fontos célkitűzése a cserkészetnek. S vannak tanfolyamok, őrsvezetőképző, segédtisztképző kurzus is.