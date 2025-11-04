1 órája
Száz év vagány – a keszthelyi cserkészek évszázados története
"Mindig azt az embert keressük, akivel együtt szeretnénk megöregedni, pedig azt az embert kellene keresni, akivel együtt tudunk gyerekek maradni. Mi, cserkészek ebben egymásra találtunk”, hangzott el a keszthelyi 379. sz. Feltámadás cserkészcsapat megalakulásának századik évfordulóját ünneplő eseményen.
Forrás: 379. Feltámadás Cserkészcsapat
Fotó: HALASZ GABOR
Mesével keretezett aktív tevékenységek, cselekedve tanulás, ösztönző és önismereti programok, sok-sok idő a természetben, közösség és jókedv – ez mind jellemző a cserkészéletre. 1908-ban alakult meg a cserkészet – kezdetben kallódó fiatalok felkarolására –, amely mára a világ több mint 200 országában 50 millió taggal működik, 1912-től már Magyarországon is léteztek csapatok. Keszthelyen pedig éppen egy évszázaddal ezelőtt jött létre az első cserkészcsapat. A napokban ünnepelte száz éves jubileumát a 379. sz. Feltámadás cserkészcsapat.
A Feltámadás cserészcsapat története
A cserkészet önkéntes, politikamentes, vallásos ifjúságnevelő mozgalom, mely mindenki számára nyitott, származásra és emberfajtára való tekintet nélkül. A mozgalom célját, elveit és módszereit az alapító lord Robert Baden-Powell határozta meg.” (WOSM Fundamental Principles – 1989. február)
Hajdan két cserkészcsapat is működött Keszthelyen: a gimnázium tanulóiból alakult, dr. Klempa Károly szerzetes, tanár és Szerecz Imre apát vezetésével, emellett az iparosok is megalapították saját csapatukat. A magyar cserkészet betiltásáig aktívan működtek, egészen 1948-ig. Az akkori időszakot Kovács Sándorné Nagy Márta A keszthelyi iparoscserkészet 1925-1948 - A 379. sz. Feltámadás Cserkész Csapat története című könyvében örökítette meg.
Száz év nevezetes eseményei
Az iparos cserkészek vízi cserkészek is voltak: vízitelepük és saját hajójuk megszentelése nevezetes esemény volt. 1933 az egész magyar cserkészség életében jelentős év: akkor Gödöllőn tartották a Cserkész Világtalálkozót, amelyen természetesen a keszthelyi tagok is részt vettek.
1940. május 5. is emlékezetes nap. Akkor – a csapat fennállásának 15-ik évfordulóján – adományozta az első csapatzászlót herceg Festetics Györgyné zászlóanya. A második csapatzászlót az 1989-ben megalakult Öregcserkészek Baráti Körétől kapták, a zászlóanya pedig – az örökös tiszteletbeli csapatparancsnok édesanyja – az akkori Ipartestület alelnöke, Dore Nagy Aladárné Unger Vera volt.
Elásták a cserkészcsapat zászlaját, hogy megvédjék
– 1948-ban, amikor betiltották a cserkészetet, ezt a zászlót el kellett rejteni. Nejlonokba és kátránypapírba betekerve, a disznóól alá ásta el Nagy Ferenc és Dore Nagy Aladár a Kisfaludy utcai ház kertjében. Itt vészelte át az ötvenes évek végéig a zászló, amikor átadták Kalányos János kereskedő cserkésznek. Ő egészen az 1989-es újjáalakulásig a padlásán rejtegette tovább – idézte fel Nagy Tamás örökös tiszteletbeli cserkészparancsnok.
És most lett egy harmadik csapatzászló is, a századik évforduló tiszteletére, a zászlóanya pedig Bangó Lászlóné Márti néni.
– Ez a zászló bizonyíték arra, hogy még nincs teljesen elveszve ez a világ. Még vannak olyan fiatalok és öregek, akik hisznek abban, hogy jónak lenni jó! Akik naponta teszik úgy a feladataikat, hogy a cserkészeszméhez méltó legyen – emelte ki Nagy Tamás.
Az új Feltámadás
De térjünk vissza egy kicsit még a múltba, egészen pontosan 1988 őszére. Ekkor történt, hogy Zöld János és Nagy Ferenc öregcserkészek megkeresték Nagy Tamást, hogy toborozzon fiatal felnőtteket, akik a csapat későbbi vezetői lehetnek. Igy alakult meg 12 fővel 1989. április 30-án a rendszerváltás utáni első nyilvános cserkészavatáson az új Feltámadás cserkészcsapat, Dr. Kovács Pál főgyógyszerész – aki gyermekkorában is cserkész volt – parancsnokságával.
Az akkori és mai cserkészek is hálával gondolnak rá és dr. Léber Mihály tisztelendő atyára, aki helyet biztosított a gyűléseknek, valamint az első cserkész őrsvezetőkre, akik megalapozták a csapat működését: László Szilviára, Somogyi Imrére, Tollár Gézára, Fentős Attilra, Szekeres Ferencre a Macskakő és a Cápa őrs élén.
Szigorúság, nevelés, de közösség, öröm és élmény is
A cserkészetnek vannak alapelvei, viselkedési előírásai, amelyek minden tagra kötelezőek és meghatározzák a mozgalmat. A cserkészet nevelési módszer is. Fontos része a cselekedve tanulás, mely élményszerűvé teszi az ismeretszerzést. Gyakorlatban próbálnak ki a tűzrakástól kezdve a fúrás-faragáson át az elsősegélynyújtásig sok tevékenységet. Meghatározó a kiscsoportos örsi rendszer. Az őrsök vezetői a tagoktól csak pár évvel idősebbek, mert sokkal jobban értik a korosztályt. A cserkészélet fontos elemei az ösztönző programok, amelyek aktivizálják, cselekvésre inspirálják a gyerekeket. A programok mindig keretmesébe vannak beágyazva, amelyek még kreatívabbá, együttműködővé teszik a tagokat. Az önnevelés, személyes fejlődés fontos célkitűzése a cserkészetnek. S vannak tanfolyamok, őrsvezetőképző, segédtisztképző kurzus is.
– Fontos a felnőttek, a szülők támogatása, hiszen rajtuk múlik, hogy a gyermeküket kiskorukban például nem a tévé elé ültetik, hanem hozzák hozzánk. De az is biztos, hogy sokszor lemondásra, fegyelemre, nevelésre van szükség ahhoz, hogy valaki cserkész legyen. Célunk segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké váljanak – összegezte Nagy Tamás, aki megfogalmazta azt is, hogy a cserkészvezetők hogyan élik meg mindezt. – A sok jó dolog és jó hangulat mellett annyi önkéntes munka van benne, hogy ahhoz hatalmas elhivatottság kell. Biztos, hogy a Jóisten is segít ebben, hogy ennyi ember ilyen szép célokért összefog.
Száz év vagány – tárlat nyílt a jubileum tiszteletére
Rejtélyes és a cserkészethez első – de csak első – olvasatra talán kicsit meglepő párosítás a vagány szó, amely az elmúlt egy évszázad történéseit bemutató tárlat címében szerepel.
– Elkezdtem gondolkozni a száz éven. Kint van a polcomon a Száz év magány, de akármikor megláttam a könyvet, mindig arra gondoltam, hogy annyira ellentétes a cserkészettel a magány. És ekkor ugrott be, hogy "Száz év vagány", hiszen amellett, hogy a cserkészek mennyi jót tesznek, azért belefér a vagányság is. Hiszen vagánysággal tudnak teljesíteni olyan dolgokat, amelyeket mások talán nem. Ezeket a látogatók is felfedezhetik a tárlaton, melyen rendkívül érdekes és értékes tárgyakat mutatunk be. Itt van a régi csapatzászló, a számunkra nagy jelentőséggel bíró klarinét a múltból, vagy az a tabló, amelyen az öregcserkészek szerepelnek, de az 1933-as, gödöllői világtalálkozó keszthelyi résztvevői is láthatóak. Kiállítottunk olyan, cserkészeket elismerő jelvényeket, amelyek ritkaságnak számítanak. A vízicserkészek 1926-os kétpárevezős csónakjának orrzászlója is látható, s az a szintén 1926-os kürt, amit a táborokban a mai napig használunk. És van rengeteg emlék, fénykép, tudósítás, és híres cserkészeket is bemutatunk – fogalmazott Nagy Tamás.
Klasszikus értékek, jövőbeni tervek
A száz év eszmeisége folytatódik a cserkésztörvények jegyében, a több mint száz fővel működő keszthelyi 379. Feltámadás cserkészcsapat életében.
– Célunk, hogy úgy, ahogyan az elmúlt száz évben, a jövőben is ezeket az értékeket képviselve tudjanak felnőni a gyerekek, és magukénak vallják a felnőttek is. Terveink ugyanazok, mint amit elődeink és mi is tettünk eddig: programokat szervezünk, minden héten őrsgyűlés, minden hónapban rajgyűlés van, rengeteget kirándulunk, portyázunk. mozgunk, és a felnőtt cserkészeknek is vannak programok – sorolta Nagy Tamás, aki kiemelte: nagy tervük, hogy létrejöjjön egy cserkészotthon, ahol komfortos körülmények között tudják tartani rendezvényeiket.
A 10 cserkésztörvény
- A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.
- A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik.
- A cserkész, ahol tud, segít.
- A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
- A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
- A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
- A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
- A cserkész vidám és meggondolt.
- A cserkész takarékos.
- A cserkész testben és lélekben tiszta.
Mi is a cserkészet?
"Azt, hogy mi a cserkészet, még mindig nem tudom megfogalmazni, mert csak 37 éve vagyok cserkész. Úgy van ez, mint amikor Szent Ágostont megkérdezték az időről. Azt válaszolta, ha nem kérdezik tudom, ha megkérdezik nem tudom.
Nekem talán egy olyan életérzés a cserkészet, mint ami a fogadalomtételünkben is le van fektetve: A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik. Ez pont annyit jelent a mai világunkban, mint deviánsnak, kirívónak lenni. Igen! Furcsa nem? Ma már az a kirívó, ha valaki normális és értékek mentén szeretné vezetni az életét. Vállaljuk szeretettel. Nehéz szavak, amik az eskütételben szerepelnek. Pedig nem.
Mi nem akarjuk megváltani a világot. Egész kis dolgokat teszünk, de azt a legnagyobb szeretettel, önzetlenül. Ki akarja itt elsőként megmászni a Mount Everestet? Ja, ő mondjuk pont cserkész volt. Ki akar itt a holdra lépni? Ja, az első négyből három cserkész. Na jó de már tényleg, csak nem cserkész fogja felfedezni pont a C-vitamint? Hát de! Persze! Meg a Beatlesből hárman, meg Roosevelt, meg a penicillin feltalálója. Ja, meg jó hogy nem az angol királynő is! Megnézhetik a hátsó kistermünkben sokuk fotóját is, nagyon érdekes és felemelő. Egyet nagyon sajnálok, a Rolling Stones gitárosát Keith Richardot. Őt elküldték, mert alkoholt vitt a táborba. Hogy befért volna hozzánk a buborék sátorba" – vallotta meg cserkészségét és a cserkészélet lényegét Nagy Tamás a napokban, azon a kiállításmegnyitón, amely a keszthelyi cserkészcsapat száz esztendőre visszanyúló történetét mutatja be, s amely november közepéig tekinthető meg a Balaton Színházban, rendezvények idején.