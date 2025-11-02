35 perce
Melyik lesz az év legkedveltebb vendéglátóhelye? Indul a szavazás!
Éttermek és vendéglő, valamint kávézók és cukrászdák kategóriában indul a verseny. Az év legkedveltebb vendéglátóhelye az lesz, amelyik a legtöbb szavazatot kapja, írta Facebook-oldalán Balaicz Zoltán polgármester.
Elkezdődött a szavazás Zalaegerszegen az év legkedveltebb vendéglátóhelye címre
Fotó: Illusztráció: Pezzetta Umberto
A zalaegerszegi önkormányzat idén is meghirdette „Az év legkedveltebb vendéglátóhelye” versenyt, melynek célja a a városban működő éttermek, vendéglők, kávézók és cukrászdák szakmai nívójának további emelése, esztétikus környezetének formálása, írta Balaicz Zoltán. Voksolni e helyek közönsége tud ezen a honlapon, a szavazás december 5-ig tart.
A két győztes vendéglátóhely az üzletében kihelyezheti „Az év legkedveltebb vendéglátóhelye – 2025” díjat, továbbá az önkormányzat 100.000 forintot ajánl fel, amit a verseny győztes vendéglátóhelye szakmai színvonalának további fejlesztésére használhat fel.
Tavaly a Parázs Bisztró lett az év vendéglátóhelye, a kávézók és cukrászdák kategóriában pedig a Caffé Parco nyert a vendégek szavazatai alapján.
Ez a bisztró lett a 2024-es év legkedveltebb étterme Zalaegerszegen (galéria, videó)
Ez a kávézó a legjobb a vendégek szavazatai alapján (galéria, videó)