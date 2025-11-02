november 2., vasárnap

Achilles névnap

18°
+18
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Verseny

1 órája

Melyik lesz az év legkedveltebb vendéglátóhelye? Indul a szavazás!

Címkék#verseny#vendéglátóhely#szavazás

Éttermek és vendéglő, valamint kávézók és cukrászdák kategóriában indul a verseny. Az év legkedveltebb vendéglátóhelye az lesz, amelyik a legtöbb szavazatot kapja, írta Facebook-oldalán Balaicz Zoltán polgármester.

Zaol.hu
Melyik lesz az év legkedveltebb vendéglátóhelye? Indul a szavazás!

Elkezdődött a szavazás Zalaegerszegen az év legkedveltebb vendéglátóhelye címre

Fotó: Illusztráció: Pezzetta Umberto

A zalaegerszegi önkormányzat idén is meghirdette „Az év legkedveltebb vendéglátóhelye” versenyt, melynek célja a a városban működő éttermek, vendéglők, kávézók és cukrászdák szakmai nívójának további emelése, esztétikus környezetének formálása, írta Balaicz Zoltán. Voksolni e helyek közönsége tud ezen a honlapon, a szavazás december 5-ig tart.

A két győztes vendéglátóhely az üzletében kihelyezheti „Az év legkedveltebb vendéglátóhelye – 2025” díjat, továbbá az önkormányzat 100.000 forintot ajánl fel, amit a verseny győztes vendéglátóhelye szakmai színvonalának további fejlesztésére használhat fel. 

Tavaly a Parázs Bisztró lett az év vendéglátóhelye, a kávézók és cukrászdák kategóriában pedig a Caffé Parco nyert a vendégek szavazatai alapján.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu