Melyik lesz az év legkedveltebb vendéglátóhelye? Indul a szavazás!

A zalaegerszegi önkormányzat idén is meghirdette „Az év legkedveltebb vendéglátóhelye” versenyt, melynek célja a a városban működő éttermek, vendéglők, kávézók és cukrászdák szakmai nívójának további emelése, esztétikus környezetének formálása, írta Balaicz Zoltán. Voksolni e helyek közönsége tud ezen a honlapon, a szavazás december 5-ig tart.

A két győztes vendéglátóhely az üzletében kihelyezheti „Az év legkedveltebb vendéglátóhelye – 2025” díjat, továbbá az önkormányzat 100.000 forintot ajánl fel, amit a verseny győztes vendéglátóhelye szakmai színvonalának további fejlesztésére használhat fel.

Tavaly a Parázs Bisztró lett az év vendéglátóhelye, a kávézók és cukrászdák kategóriában pedig a Caffé Parco nyert a vendégek szavazatai alapján.