Országos Mentőszolgálat

1 órája

Drámai kutyamentés a szomszédban: a kamaszlány az életét kockáztatta, rohant a mentő érte

Címkék#kutya#mentő#kutyamentés

A napokban Zircen egy fiatal lány egy építkezési területen található mély, vízzel teli árokba esett, ugyanis Csillag nevű kedvencét szerette volna kimenteni onnan. A rendőrség arról tájékoztatta a kiérkező mentőket, hogy a kislány habozás nélkül ugrott az eb után a meredek, iszapos partfalon, írja az Országos Mentőszolgálat. 

Mozsár Eszter
Drámai kutyamentés a szomszédban: a kamaszlány az életét kockáztatta, rohant a mentő érte

A rendőrök hívták, rohant a mentő a kamaszlányért.

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

Sajnos nem sikerült kihoznia a kutyát, mindketten a hideg, mély vízbe szorultak. A rendőrök kimentették és biztonságba helyezték a kislányt és a rémült négylábút is. „A lány testhőmérséklete a hideg vízben töltött idő miatt jelentősen lehűlt, ezért bajtársaink eltávolították a nedves ruházatot, száraz takarókkal és buborékfóliával szigetelték a gyermeket, valamint melegített infúzióval folyadékpótlást kezdtek a testhő emelése érdekében”- írják az OMSZ közösségi oldalán. Szerencsére stabil állapotban szállították kórházba.

"A szakszerű ellátást követően  Csillag kutyus odaszaladt gazdájához, mintha csak ellenőrizni akarta volna, hogy ő is a lehető legjobb kezekben van."
Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

 

 

