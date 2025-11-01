18 perce
Drámai kutyamentés a szomszédban: a kamaszlány az életét kockáztatta, rohant a mentő érte
A napokban Zircen egy fiatal lány egy építkezési területen található mély, vízzel teli árokba esett, ugyanis Csillag nevű kedvencét szerette volna kimenteni onnan. A rendőrség arról tájékoztatta a kiérkező mentőket, hogy a kislány habozás nélkül ugrott az eb után a meredek, iszapos partfalon, írja az Országos Mentőszolgálat.
A rendőrök hívták, rohant a mentő a kamaszlányért.
Forrás: Országos Mentőszolgálat
Sajnos nem sikerült kihoznia a kutyát, mindketten a hideg, mély vízbe szorultak. A rendőrök kimentették és biztonságba helyezték a kislányt és a rémült négylábút is. „A lány testhőmérséklete a hideg vízben töltött idő miatt jelentősen lehűlt, ezért bajtársaink eltávolították a nedves ruházatot, száraz takarókkal és buborékfóliával szigetelték a gyermeket, valamint melegített infúzióval folyadékpótlást kezdtek a testhő emelése érdekében”- írják az OMSZ közösségi oldalán. Szerencsére stabil állapotban szállították kórházba.