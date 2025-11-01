Drámai kutyamentés a szomszédban: a kamaszlány az életét kockáztatta, rohant a mentő érte

Sajnos nem sikerült kihoznia a kutyát, mindketten a hideg, mély vízbe szorultak. A rendőrök kimentették és biztonságba helyezték a kislányt és a rémült négylábút is. „A lány testhőmérséklete a hideg vízben töltött idő miatt jelentősen lehűlt, ezért bajtársaink eltávolították a nedves ruházatot, száraz takarókkal és buborékfóliával szigetelték a gyermeket, valamint melegített infúzióval folyadékpótlást kezdtek a testhő emelése érdekében”- írják az OMSZ közösségi oldalán. Szerencsére stabil állapotban szállították kórházba.

"A szakszerű ellátást követően Csillag kutyus odaszaladt gazdájához, mintha csak ellenőrizni akarta volna, hogy ő is a lehető legjobb kezekben van."

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook