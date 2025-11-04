Szabadtéren is megtiltják a dohányzást a Balaton-parti városban! Egerszegen még hatályban a szesztilalom

A balatonfüredi Gyógy tér és a Kiserdő minden látogatója számára kötelező lesz a dohányzás mellőzése, az elektromos cigaretta használatát is megtiltják – írja a balatonfured.hu információi alapján a veol. A december 1-jétől érvényes szabályozás betartását a közterület-felügyelők ellenőrzik, a dohányzási korlátozást megszegők 30 ezer forint helyszíni bírságra számíthatnak.

Zalaegerszegen közterületi alkoholtilalom van, a városban a dohányzást nem tiltották be

Illusztráció: Imre György/MW

Dohányzásra nincs korlátozás, de szesztilalmat vezettek be 2011-ben Zalaegerszegen

A zalaegerszegi önkormányzat az alkoholfogyasztást tiltotta meg a város közterületein, már régen, 2011-ben. Az akkori indoklás szerint elsősorban a hajléktalanok utcai alkoholfogyasztása miatt született a tiltó rendelkezés. Emlékeztetőül az egerszegi szabályok, melyek a közterületek használatáról szóló rendeletben találhatók.

Tilos közterületen szeszes italt fogyasztani az alábbi esetek kivételével:

A közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalma nem terjed ki a hatályos közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó üzletre, annak előkertjére, kitelepülése területére, nyitvatartási időben;

A szeszes ital kimérésre is jogosító engedéllyel (közterület-használati engedéllyel) rendelkező alkalmi rendezvény területére, a rendezvény engedélyezett ideje alatt;

A szokásosan kirándulás céljából igénybe vett, pihenésre kijelölt helyekre, így a Gébárti-tó környékére, az Aranyoslapi-forrásra, az Azáleás-völgyre, a Parkerdőre, a bazitai TV-torony környékére és a csácsi Jószomszédok-parkra;

December 31. napján 18 órától a következő év január 1. napján 6 óráig terjedő időszakra.