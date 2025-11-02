Búvártragédia: már nem tértek vissza a Hévízi-tó kutatói (galéria)

"Plózer István és Páli Ferenc, az Amphora Könnyűbúvár Klub sportolói a közelmúltban, eddig ismeretlen ok miatt tragikus baleset áldozatai lettek a hévízi tóbarlangban. Plózer Istvánt pénteken eltemették, Páli Ferenc temetésére később kerül sor"- közölte a búvártragédia kapcsán 1977. november 5-én a Népsport. A két búvár 48 éve, 1977. október 30-én vesztette életét a mélyben.

Búvártragédia Hévízen - a Népsport korabeli közleménye

Forrás: Arcanum/Népsport



De mi történt előtte és mit lehet tudni a két búvár végzetes utolsó merülésének történetéről? Idézzük fel korabeli források segítségével.

1975-ben fedezték fel a Hévízi-tó forrásbarlangját

A Hévízi-tó kutatása az 1950-es évek végén kezdődött, a forrásbarlangot pedig 1975. február 10-én az Amphora Könnyűbúvár Sport Klub két búvára, Plózer István és Csávosi Lajos fedezte fel.

Forrás: Solt Péter



Ezt megelőzően, még 1972 februárjában és márciusában felderítő merülésekre indultak.

"A forráskráter alján 38 méter mélységben, fatörmelék körül nagy erővel előtörő 38,8 °C-os vízzel találták magukat. Plózer István barátjával és búvártársával, Csávosi Lajossal 1975. február 10-én egy újabb, előre pontosan megtervezett merülés alkalmával beúsztak a folyosóba.

„Némi ügyeskedéssel bemásztam a szűk nyíláson, majd a folyosó bal oldalára húzódtam, mivel a nyílást itt teljesen elzárta a fa- és kőtörmelék. Lassan kezdtünk előre úszni, miközben minden porcikánkkal figyeltünk. A bejárattól 5 méterre a járat hirtelen kitágult és eltűnt a semmiben. A megdöbbenéstől hirtelen nem értettem meg, hogy hol vagyok. A 40 méter mélységben nyíló járatban hasalva figyeltük a termet. (…) Nagyságát 15×15 méterre becsültem” - idézte fel írásában a búvár visszaemlékezéseit is Samu Zoltán Tamás, a Hévízi Tófürdő oldalán található írásában.

Az Amphora Könnyűbúvár Sport Klub búvárai dolgoztak a forrásbarlang feltárásán, a kutatásokat pedig a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet hidrogeológusai vezették.

Plózer István könnyűbúvár felszerelésben

Forrás: Solt Péter

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet kiadványában Solt Péter részletesen bemutatja az Amphora Búvár Klub kutatásait, írását Plózer István kutatóbúvár emlékére ajánlja - írása itt olvasható.