1 órája
Figyelem! Hétfőtől változik Zalában a közlekedés, figyelje a buszmenetrendet!
A MÁV csoport tájékoztatása szerint 2025. november 3-tól (hétfőtől) módosul néhány vonal rendje. A buszmenetrend-változás Zalaegerszegen több helyi járatot érint.
Hétfőfől több vonalon változik majd a buszmenetrend Zalaegerszegen.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a 3-as, 4-es, 5-ös és 25-ös, valamint a 12-es, 14-es vonalon kell figyelni. A buszmenetrend-változás időpontot és megállót is érint, e szerint:
A 3-as vonalon a munkanapokon 16:45-kor a vasútállomástól és a 17:05-kor Pózváról induló járatok 5 perccel később közlekednek.
A 4-es vonalon a 20:50-kor a vasútállomástól induló járat munkanapokon is Zalabesenyő érintésével közlekedik.
Buszmenetrend-változás új megállókkal
Az 5-ös és 25-ös vonalakon új megálló létesül Michelberger út néven a ZalaZONE-pályánál, amelyet munkanapokon az alábbi buszok érintenek:
- 7:05-kor az autóbusz-állomásról induló 25-ös busz
- 13:10-kor az Olai bisztrótól induló 25-ös busz
- 16:05-kor a Rheinmetalltól induló 25-ös busz
Új megálló létesül Flex G néven a Flex új telephelyén, amelyet munkanapokon az alábbi buszok érintenek:
- 7:05-kor az autóbusz-állomásról induló 25-ös busz
- 15:40-kor az autóbusz-állomásról induló 5-ös busz
A 12-es vonalon a munkanapokon 21:10-kor Ebergényből induló járat 10 perccel korábban közlekedik.
A 14-es vonalon a munkanapokon 17:15-kor Andráshidáról induló járat a Bartók Béla utcai megállók érintésével közlekedik, írja a MÁV csoport. A szeptemberi zalai helyközi változásokról itt olvashat.