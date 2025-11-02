november 2., vasárnap

Figyelem! Hétfőtől változik Zalában a közlekedés, figyelje a buszmenetrendet!

A MÁV csoport tájékoztatása szerint 2025. november 3-tól (hétfőtől) módosul néhány vonal rendje. A buszmenetrend-változás Zalaegerszegen több helyi járatot érint.

Mozsár Eszter
Figyelem! Hétfőtől változik Zalában a közlekedés, figyelje a buszmenetrendet!

Hétfőfől több vonalon változik majd a buszmenetrend Zalaegerszegen.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a 3-as, 4-es, 5-ös és 25-ös, valamint a 12-es, 14-es vonalon kell figyelni. A buszmenetrend-változás időpontot és megállót is érint, e szerint:  

buszmenetrend-változás
A hétfői buszmenetrend-változás a 3-as vonalat is érinti.
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

A 3-as vonalon a munkanapokon 16:45-kor a vasútállomástól és a 17:05-kor Pózváról induló járatok 5 perccel később közlekednek.

A 4-es vonalon a 20:50-kor a vasútállomástól induló járat munkanapokon is Zalabesenyő érintésével közlekedik.

Buszmenetrend-változás új megállókkal

Az 5-ös és 25-ös vonalakon új megálló létesül Michelberger út néven a ZalaZONE-pályánál, amelyet munkanapokon az alábbi buszok érintenek:

  • 7:05-kor az autóbusz-állomásról induló 25-ös busz
  • 13:10-kor az Olai bisztrótól induló 25-ös busz
  • 16:05-kor a Rheinmetalltól induló 25-ös busz

Új megálló létesül Flex G néven a Flex új telephelyén, amelyet munkanapokon az alábbi buszok érintenek:

  • 7:05-kor az autóbusz-állomásról induló 25-ös busz
  • 15:40-kor az autóbusz-állomásról induló 5-ös busz

A 12-es vonalon a munkanapokon 21:10-kor Ebergényből induló járat 10 perccel korábban közlekedik.

A 14-es vonalon a munkanapokon 17:15-kor Andráshidáról induló járat a Bartók Béla utcai megállók érintésével közlekedik, írja a MÁV csoport. A szeptemberi zalai helyközi változásokról itt olvashat.  

 

