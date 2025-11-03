Igazi kincseket találtunk! Volt itt világháborús kitüntetés, LEGO és amazóniai nyílvesszőtartó is (galéria, videó)

Mielőtt elmerültünk volna a gazdag kínálatban, már messziről hívogatott a sült gesztenye és a finom lángos illata. A könyöklős pultnál két zalaegerszegi fiatalember csillapította éhségét. Molnár Márkó és Hajdú Bence konkrét céllal érkezett, I. és II. világháborús kitüntetéseket keresnek leginkább. Szeretik a történelmet, a katonai relikviákat, találtak már itt értékes fogást. Nem rejtik véka alá, akár több százezer forintot is kiadnának egy-egy nagyobb ritkaságért. Egerszegen kívül külföldön, s más dunántúli városokban néznek szét, a veszprémi bolhapiacot különösen jónak tartják.

A zalaegerszegi bolhapiacon kínálták ezt a nyílvesszőtartót.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Temetőlátogatás, barátok és bolhapiac – Lehet ezt egyszerre is!

Hét éve él Budapesten Nemes József és fia, Nemes Adorján, ám szeretnek hazajárni. Most is barátokhoz, rokonokhoz érkeztek, s természetesen a temetőket ugyancsak útba ejtik. No és a zalaegerszegi bolhapiacot sem hagyják ki. Csodálkoztak ők is, hogy Mindenszentekkor nyitva vannak. A különleges, egyedi, időtálló tárgyakat keresik. A 18 éves fiatalembernek három éve hobbija a numizmatika.

– Nagyon szeretem a régi pénzeket, sok albumom van. Mindig találok valamilyen érdekességet, akár itt Zalaegerszegen is. Sok mindentől függ az ára, például, hogy mennyire ritka s milyen régi a pénz vagy érme. Van 1700-s és 1800-as évekből is régi pénzem – felelte Adorján. Édesapja még érdekességként elmondta, a föld is sok értéket rejt még, ahogy bátyja is talál földmunka közben régi érmét. Érdekes elgondolkodni, azon, kik használhatták azokat, csatába vonultak vagy ott éltek.

A bolhapiacra néha "futóbolondok" is járnak

Szőke Róbert húsz éve bolhapiacozik, a Hock János utcaira a kezdetek óta kitelepszik. Abszolút az ünnepkörhöz öltözve, halloween jelmezben csábította a vevőket. Éppen egy ritkaságot mutatott a zalaegerszegi érdeklődőknek.

– Ez egy kézzel munkált, amazóniai nyílvesszőtartó. Valószínűleg vaddisznósörte van a végén. Ausztriából érkezett, egy kinti nyugdíjas klub tagjai adták egyik ismerősömnek. Egyedi tárgyakra nehéz meghatározni árat, ezt most 5 ezer forintért kínálom. A furcsa, nem megszokott ritkaságokat azok viszik, akik hasonló „futóbolondok”, mint én – felelte nevetve, s szerinte a bolhapiac egy személyes Vinted, a direkt marketing nagyon fontos.