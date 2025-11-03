november 3., hétfő

Mindenszentekkor bolhapiac?

2 órája

Igazi kincseket találtunk! Volt itt világháborús kitüntetés, LEGO és amazóniai nyílvesszőtartó is (galéria, videó)

Fényes napsütés és nem csak bámészkodó, hanem vásárló tömeg. Mi sem hittük volna, hogy mindenszentekkor a zalaegerszegi bolhapiac felé ennyi vásárló veszi az irányt. Volt, aki a temetőlátogatás előtt éppen itt szerezte be a krizantémot és koszorút, miközben valódi kincseket talált az árusoknál. Kíváncsiak voltunk, mit visznek leginkább a Hock János utcai használtcikk-piacon.

Mozsár Eszter
Igazi kincseket találtunk! Volt itt világháborús kitüntetés, LEGO és amazóniai nyílvesszőtartó is (galéria, videó)

A szombati zalaegerszegi bolhapiac sok érdeklődőt vonzott. Szőke Róbert dél-amerikai ritkaságot mutat Nemes Adorjánnak és édesapjának, Józsefnek.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Mielőtt elmerültünk volna a gazdag kínálatban, már messziről hívogatott a sült gesztenye és a finom lángos illata. A könyöklős pultnál két zalaegerszegi fiatalember csillapította éhségét. Molnár Márkó és Hajdú Bence konkrét céllal érkezett, I. és II. világháborús kitüntetéseket keresnek leginkább. Szeretik a történelmet, a katonai relikviákat, találtak már itt értékes fogást. Nem rejtik véka alá, akár több százezer forintot is kiadnának egy-egy nagyobb ritkaságért. Egerszegen kívül külföldön, s más dunántúli városokban néznek szét, a veszprémi bolhapiacot különösen jónak tartják.

bolhapiac Zalaegerszeg Mindenszentek
A zalaegerszegi bolhapiacon kínálták ezt a nyílvesszőtartót. 
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Temetőlátogatás, barátok és bolhapiac Lehet ezt egyszerre is!

Hét éve él Budapesten Nemes József és fia, Nemes Adorján, ám szeretnek hazajárni. Most is barátokhoz, rokonokhoz érkeztek, s természetesen a temetőket ugyancsak útba ejtik. No és a zalaegerszegi bolhapiacot sem hagyják ki. Csodálkoztak ők is, hogy Mindenszentekkor nyitva vannak. A különleges, egyedi, időtálló tárgyakat keresik. A 18 éves fiatalembernek három éve hobbija a numizmatika.

Nagyon szeretem a régi pénzeket, sok albumom van. Mindig találok valamilyen érdekességet, akár itt Zalaegerszegen is. Sok mindentől függ az ára, például, hogy mennyire ritka s milyen régi a pénz vagy érme. Van 1700-s és 1800-as évekből is régi pénzem – felelte Adorján. Édesapja még érdekességként elmondta, a föld is sok értéket rejt még, ahogy bátyja is talál földmunka közben régi érmét. Érdekes elgondolkodni, azon, kik használhatták azokat, csatába vonultak vagy ott éltek.

A bolhapiacra néha "futóbolondok" is járnak

Szőke Róbert húsz éve bolhapiacozik, a Hock János utcaira a kezdetek óta kitelepszik. Abszolút az ünnepkörhöz öltözve, halloween jelmezben csábította a vevőket. Éppen egy ritkaságot mutatott a zalaegerszegi érdeklődőknek.

Ez egy kézzel munkált, amazóniai nyílvesszőtartó. Valószínűleg vaddisznósörte van a végén. Ausztriából érkezett, egy kinti nyugdíjas klub tagjai adták egyik ismerősömnek. Egyedi tárgyakra nehéz meghatározni árat, ezt most 5 ezer forintért kínálom. A furcsa, nem megszokott ritkaságokat azok viszik, akik hasonló „futóbolondok”, mint én – felelte nevetve, s szerinte a bolhapiac egy személyes Vinted, a direkt marketing nagyon fontos.

bolhapiac Zalaegerszeg Mindenszentek
Medvéssy Csaba egy I. világháborús vaskeresztet és Hindenburg keresztet mutatott.
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Az árusok annyit elmondtak, leginkább a hétköznapi, a háztartásokban fontos használati eszközöket keresik. Ruhákat már nem mindig innen visznek, a cipőket jobban megveszik. Sláger még 

  • a videós játék, 
  • a gyermekjáték, köztük a legó. Utóbbit egy lelkes apuka válogatta éppen gyermeke társaságában. 
  • És természetesen a katonai relikviák.  

Emlékszem és azóta is megemlegetem életem egyik legjobb fogását. Évekkel ezelőtt a zalaegerszegi bolhapiacon jártam, s találtam egy olyan simpatex bakancsot, amit 1000 forintért vásároltam az eladó hölgytől. Használt cipőt csakis úgy érdemes venni, ha tényleg kibír még jó pár évet a lábbeli. Ez az egyszer-kétszer használatos, teljesen újszerű példány abszolút tökéletes volt, hiszen bolti áron 40 ezer forintért jutottam volna hozzá, mai értéken számítva talán 80-90 ezer forint lenne. De természetesen ugyanilyen becsben tartom, s ma is az irodám dísze az a keleti, fekete teás készlet kancsóval, ami potom 500 forintba került. Természetesen nemcsak az ára számít sok esetben a használtcikk-piaci szerzeményeknek, hanem az eszmei értéke, gyakorlati haszna vagy éppen az, hogy mennyire unikum a maga nemében. S nem utolsósorban akár hétvégi családi szórakozás is lehet egy-egy ilyen beszerzőkörút.

A tüskeszentpéteri Medvéssy Csaba sokak számára ismerős Zalaegerszegen, s ahogy korábban írtunk róla, a katonai relikviáknak országosan elismert gyűjtője.

Egy fontos, rendkívüli relikviáért bárhova elmegy az ember. Németországi, belga nagykereskedésekbe járok, majd a szerzeményt osztrák, cseh és magyar piacokon adom el. Természetesen a gyűjteményemet is gyarapítom. Ezúttal I. és II. világháborús érmekkel, 19. századi bajonettekkel érkeztem. Kevés fiatal gyűjt ehhez hasonlót, tisztelet a kivételnek. Inkább az 50-60 éves korosztály a vásárlói köröm.

Mindent összevetve, aki akart, bizonyára a számára megfelelő áruval térhetett haza szombaton.

Zalaegerszegi bolhapiac Mindenszentekkor

Fotók: Mozsár Eszter

 

 

