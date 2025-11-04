Balatoni viharjelzés – a szezon leghevesebb szele a 130 km/órát is elérte

Néhány napja véget ért a balatoni viharjelzés, hiszen minden évben április 1-je és október 31-e között működteti a rendszert a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a meteorológiai előrejelzések pedig a Siófoki Viharjelző Obszervatóriumban készülnek.

Pár hónapra véget ér a balatoni viharjelzés, de a rendszer jövő év április 1-jétől ismét működésbe lép

Fotó: Mészáros Annarózsa/archív

A balatoni viharjelzés története 91 éve, 1934. július 8-ától működik a balatoni viharjelzés: akkoriban viharágyúk és árbócokra felhúzható piros viharjelző kosarak adtak hírt a veszélyesebb időjárás közeledtéről. Az akkori 15 jelzőhely egyik Keszthely volt.

A második világháború után több évig nem működött a rendszer és hiány a több emberáldozatot követelt. "A Meteorológiai Intézet közreműködésével 1951 nyarától ismét megkezdte működését a viharágyús, jelzőrakétás rendszer. 1956 decemberében új, korszerű meteorológiai obszervatóriumot nyitottak a siófoki kikötőben" - idézte fel a balatoni viharjelzés történetét dr. Kovács Emőke történész.

Közel negyven éve, 1988-ban helyezték üzembe a villanófényes rendszer: az elsőfokú jelzésnél percenként 45, másodfokúnál 90 villanás jelzi a vihart.

Siófokról biztosítják a tavi viharjelzést

A siófoki obszervatórium sportrendezvények lebonyolítását is segíti meteorológiai előrejelzésekkel és jelentésekkel, többek között az idén erős szélben zajló Kékszalagot. A magyar tengeren kívül egyébként a Velencei-, a Tisza- és a Fertő tavon is jelzik a villanó fények a veszélyes időjárást.

A Balaton három medencére osztva területspecifikus jelzést tudnak biztosítani, ezek egymástól függetlenül működve az adott területek időjárási körülményeihez igazodva jeleznek. Idén a keleti medencében korszerűsítették a viharjelző lámpákat és energetikai rendszert, a közeljövőben pedig további hatékonyságnövelő fejlesztéseket terveznek - közölte a katasztrófavédelem.



Az átlagosnál többször volt viharos idő - ilyen volt a balatoni viharjelzés hét hónapja



A HungaroMet visszatekintésében felidézi: az idei viharjelzési szezonban az átlagosnál kevesebb volt a zivatar, ám az előző évekhez képest szélerősödés miatt képest jóval többször vált szükségessé a viharjelzés.

"A szezonban 5 erős vihar tombolt a Balatonnál, ezeken a napokon 90 km/h-t meghaladó szélrohamok is előfordultak. A legerősebb és legemlékezetesebb vihar július 7-én csapott le a tóra, ekkor a HungaroMet füredi szélmérője 130 km/h-s széllökést is rögzített. A vihar a kikötőkben komoly károkat okozott, megrongált hajótesteket és félbetört árbócokat hagyott maga után, mindössze néhány nappal a Kékszalag vitorlásverseny kezdete előtt "- írta közösségi oldalán a HungaroMet Nonprofit Zrt.