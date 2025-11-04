november 4., kedd

Károly névnap

13°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Véget ért

22 perce

Balatoni viharjelzés – a szezon leghevesebb szele a 130 km/órát is elérte

Címkék#katasztrófavédelelem#balatoni viharjelzés#vihar#meterológia#Siófoki Obszervatórium

Öt erős vihar, köztük egy emlékezetes, több mint 130 kilométer/órás széllel hatalmas károkat okozó szél, de jellemzően zivatarmentes időjárás - ez az idei több mint fél év mérlege, a Siófoki Viharjelző Obszervatórium összegzése szerint. Október 31-én véget ért a balatoni viharjelzés, mely majd április első napjától működik újra.

Keszey Ágnes
Balatoni viharjelzés – a szezon leghevesebb szele a 130 km/órát is elérte

A Balatonnál másodfokú viharjelzés van érvényben, habár a tó jelenleg 17 fokos, ne most akarjon fürdőzni

Fotó: Mészáros Annarózsa

Néhány napja véget ért a balatoni viharjelzés, hiszen minden évben április 1-je és október 31-e között működteti a rendszert a  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a meteorológiai előrejelzések pedig a Siófoki Viharjelző Obszervatóriumban készülnek. 

Balatoni Viharjelző Rendszer , balatoni viharjelzés
Pár hónapra véget ér a balatoni viharjelzés, de a rendszer jövő év április 1-jétől ismét működésbe lép
Fotó: Mészáros Annarózsa/archív

A balatoni viharjelzés története 

91 éve,  1934. július 8-ától működik a balatoni viharjelzés: akkoriban viharágyúk és árbócokra felhúzható piros  viharjelző kosarak adtak hírt a veszélyesebb időjárás közeledtéről. Az akkori 15 jelzőhely egyik Keszthely volt. 
A második világháború után több évig nem működött a rendszer és hiány a több emberáldozatot követelt. "A Meteorológiai Intézet közreműködésével 1951 nyarától ismét megkezdte működését a viharágyús, jelzőrakétás rendszer. 1956 decemberében új, korszerű meteorológiai obszervatóriumot nyitottak a siófoki kikötőben" - idézte fel a balatoni viharjelzés történetét dr. Kovács Emőke történész.  
Közel negyven éve, 1988-ban helyezték üzembe a villanófényes rendszer: az elsőfokú jelzésnél percenként 45, másodfokúnál 90 villanás jelzi a vihart. 

 Siófokról biztosítják a tavi viharjelzést 

 A siófoki obszervatórium  sportrendezvények lebonyolítását is segíti meteorológiai előrejelzésekkel és jelentésekkel, többek között az idén erős szélben zajló Kékszalagot.  A   magyar tengeren kívül egyébként  a Velencei-, a Tisza- és a Fertő tavon is jelzik a villanó fények a veszélyes időjárást. 
A Balaton három medencére osztva területspecifikus jelzést tudnak biztosítani, ezek egymástól függetlenül működve az adott területek időjárási körülményeihez igazodva jeleznek. Idén a keleti medencében korszerűsítették a viharjelző lámpákat és energetikai rendszert,  a közeljövőben pedig  további hatékonyságnövelő fejlesztéseket terveznek - közölte a katasztrófavédelem.  
 

Az átlagosnál többször volt viharos idő - ilyen volt a balatoni viharjelzés hét hónapja


A HungaroMet visszatekintésében felidézi: az idei viharjelzési szezonban az átlagosnál kevesebb volt a zivatar, ám az előző évekhez képest szélerősödés miatt képest jóval többször vált szükségessé a viharjelzés. 
"A szezonban 5 erős vihar tombolt a Balatonnál, ezeken a napokon 90 km/h-t meghaladó szélrohamok is előfordultak. A legerősebb és legemlékezetesebb vihar július 7-én csapott le a tóra, ekkor a HungaroMet füredi szélmérője 130 km/h-s széllökést is rögzített. A vihar a kikötőkben komoly károkat okozott, megrongált hajótesteket és félbetört árbócokat hagyott maga után, mindössze néhány nappal a Kékszalag vitorlásverseny kezdete előtt "- írta közösségi oldalán a HungaroMet Nonprofit Zrt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu