Tudja, melyik mai celeb mozgatta a mesében Süsü, a sárkány farkát? A zalai bábművész elárulta!
A nagykanizsai származású Nizsai Dániel (Czupi Dániel) színész, bábjátékos, a Kolibri Színház egykori tagja a mai Zaol-podcast vendége. A bábművészet varázsa, a digitális lét hatása és még sok minden más szóba került a beszélgetésben.
Nizsai Dániel, akit a bábművészet varázsa megérintett
Fotó: Szakony Attila
Nizsai Dániel beszélt arról, hogy a bábművészet varázsa miként érintette meg. Tanulmányait a Keleti István Művészeti Iskolában kezdte, itt találkozott először a bábszínházzal, amelybe két tanára, Török Ágnes és Szívós Károly engedett bepillantást. Aztán 2008-ban vették fel a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész-bábszínész szakára, ahol 2013-ban diplomázott Meczner János és Csizmadia Tibor diákjaként, és ahol többek közt Molnár Piroskától, Huszti Pétertől, Gothár Pétertől, Ellinger Edinától és Lénárt Andrástól tanulhatott.
Bábművészet varázsa: nem csak gyerekeknek szól
Bábos és prózai előadásokban egyaránt dolgozik és független produkciókban is részt vesz. 2011-ben Benga címmel, Laboda Kornél és Béli Ádám alkotótársával létrehozták az első magyar bábos tantermi előadást. 2018-ban pedig egy egyszemélyes vásári bábjátékot készített, amelynek főszereplője Vitéz László, a honi bábhagyomány hősének olasz testvére: Pulcinella.
Kemény Henrik élete telis tele izgalommal
Az MMA pályázatának tárgya egy komplex bábművészeti projekt, amelynek középpontjában Kemény Henrik, a magyar bábtörténet emblematikus alakja áll. Célja egy olyan költői színházi játék létrehozása, amely Heni bácsi munkamódszerét követve az ő élettörténetébe avat be. Az előadás létrejöttét kutatómunka előzte meg, amely a megmaradt írásos dokumentumok és archív felvételek tanulmányozásáról, illetve Kemény Henrik ismerőivel való beszélgetések rögzítéséről szólt. Az összegyűjtött anyagok nyomán, a hagyomány- és értékmegőrzés jegyében egy új bábfigura megteremtésével a mai valóságról szóló bábszínházi előadást is létrehozott.
Nizsai Dániellel beszélgettünk:
- a kezdetekről
- a bászínházi monodrámáról
- a nagykanizsai előadásról
- a bábszínház helyéről a mai világban
- a digitális és virtuális világ hatásairól
- a kihívásokról
- és persze az is kiderül, hogy melyik mai celeb mozgatta Süsü farkát a mesében.
