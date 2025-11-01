Tudja, melyik mai celeb mozgatta a mesében Süsü, a sárkány farkát? A zalai bábművész elárulta!

Nizsai Dániel beszélt arról, hogy a bábművészet varázsa miként érintette meg. Tanulmányait a Keleti István Művészeti Iskolában kezdte, itt találkozott először a bábszínházzal, amelybe két tanára, Török Ágnes és Szívós Károly engedett bepillantást. Aztán 2008-ban vették fel a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész-bábszínész szakára, ahol 2013-ban diplomázott Meczner János és Csizmadia Tibor diákjaként, és ahol többek közt Molnár Piroskától, Huszti Pétertől, Gothár Pétertől, Ellinger Edinától és Lénárt Andrástól tanulhatott.

Egy képen a bábművészet varázsa: Vitéz László (jobbról) reakciója, amikor megtudta, hogy Nizsai Dániellel beszélgetünk

Fotó: Szakony Attila

Bábművészet varázsa: nem csak gyerekeknek szól

Bábos és prózai előadásokban egyaránt dolgozik és független produkciókban is részt vesz. 2011-ben Benga címmel, Laboda Kornél és Béli Ádám alkotótársával létrehozták az első magyar bábos tantermi előadást. 2018-ban pedig egy egyszemélyes vásári bábjátékot készített, amelynek főszereplője Vitéz László, a honi bábhagyomány hősének olasz testvére: Pulcinella.

Kemény Henrik élete telis tele izgalommal

Az MMA pályázatának tárgya egy komplex bábművészeti projekt, amelynek középpontjában Kemény Henrik, a magyar bábtörténet emblematikus alakja áll. Célja egy olyan költői színházi játék létrehozása, amely Heni bácsi munkamódszerét követve az ő élettörténetébe avat be. Az előadás létrejöttét kutatómunka előzte meg, amely a megmaradt írásos dokumentumok és archív felvételek tanulmányozásáról, illetve Kemény Henrik ismerőivel való beszélgetések rögzítéséről szólt. Az összegyűjtött anyagok nyomán, a hagyomány- és értékmegőrzés jegyében egy új bábfigura megteremtésével a mai valóságról szóló bábszínházi előadást is létrehozott.

Nizsai Dániellel beszélgettünk: