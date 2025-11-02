november 2., vasárnap

Lenti Járásbíróság

1 órája

Tiszta burleszk: lopott autóval, ittasan oszlopokat döntött ki

Jármű önkényes elvétele és más bűncselekmények miatt tárgyal a Lenti Járásbíróság november 4-én. A vádlott tavaly májusban kötött el egy járművet, amelyben benne volt az indítókulcs, tájékoztatott a Zalaegerszegi Törvényszék.

Zaol.hu
Ittasan lopta el a gépkocsit és vezetett, közölte a Zalaegerszegi Törvényszék

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A vezetői engedéllyel soha nem rendelkező ittas vádlott Lenti lakott területén belül nekiütközött két jelzőtábla oszlopának, majd továbbhajtott. Rédicsen felvette barátját, majd továbbindultak Resznek felé. A faluban a rendőrjárőrök észrevették az ittasan közlekedő vádlottat, ezért követték és hangosbemondóval megállásra szólították fel. A férfi ennek ellenére továbbhajtott, majd nekiütközött egy szűkített átjárót határoló védőkorlátnak, de még így sem állt meg. Végül egy parkolóban sikerült rendőri ellenőrzés alá vonni. A vádlott a cselekmény elkövetésekor közepes fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt, amely képtelenné tette a közlekedésben való biztonságos részvételre.

 

 

