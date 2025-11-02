1 órája
Tiszta burleszk: lopott autóval, ittasan oszlopokat döntött ki
Jármű önkényes elvétele és más bűncselekmények miatt tárgyal a Lenti Járásbíróság november 4-én. A vádlott tavaly májusban kötött el egy járművet, amelyben benne volt az indítókulcs, tájékoztatott a Zalaegerszegi Törvényszék.
Ittasan lopta el a gépkocsit és vezetett, közölte a Zalaegerszegi Törvényszék
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A vezetői engedéllyel soha nem rendelkező ittas vádlott Lenti lakott területén belül nekiütközött két jelzőtábla oszlopának, majd továbbhajtott. Rédicsen felvette barátját, majd továbbindultak Resznek felé. A faluban a rendőrjárőrök észrevették az ittasan közlekedő vádlottat, ezért követték és hangosbemondóval megállásra szólították fel. A férfi ennek ellenére továbbhajtott, majd nekiütközött egy szűkített átjárót határoló védőkorlátnak, de még így sem állt meg. Végül egy parkolóban sikerült rendőri ellenőrzés alá vonni. A vádlott a cselekmény elkövetésekor közepes fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt, amely képtelenné tette a közlekedésben való biztonságos részvételre.