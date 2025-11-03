november 3., hétfő

Változás

1 órája

Átvette kinevezését a Keszthelyi Kórház új főigazgatója

Címkék#igazgató#Keszthelyi Kórház#kinevezés

Hétfőn dr. med. habil. Gasztonyi Beáta Phd., a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház főigazgatója Keszthelyen összmunkatársi értekezlet során nyújtotta át az Országos Kórházi Főigazgatóság kinevezését dr. Sahin-Tóth Gábornak, aki 2025. november 1-jétől tölti be a Keszthelyi Kórház főigazgatói posztját.

Zaol.hu
Átvette kinevezését a Keszthelyi Kórház új főigazgatója

A Keszthelyi Kórház főigazgatója, dr. Sahin-Tóth Gábor, dr. med. habil. Gasztonyi Beáta Phd. és Nagy Bálint

Forrás: Facebook/Nagy Bálint

Gasztonyi Beáta az irányító kórház, a Szent Rafael Kórház támogatásáról biztosította az új vezetőt, illetve az értekezleten nagy számban megjelent kollégáknak bemutatta eddigi szakmai tevékenységét, közölte a vármegyei kórház a Facebook-oldalán. Dr. Sahin-Tóth Gábor köszöntőjében úgy fogalmazott, nagy és tiszteletreméltó felkérés számára a Keszthelyi Kórház vezető pozíciója, ami szépsége mellett nagy felelősséget is jelent. Legfontosabb feladatának nevezte a betegek magas szintű gyógyítását, a keszthelyi lakosok egészségfejlesztését, s kollégái szakmai támogatását.

Keszthelyi Kórház, az új főigazgató dr. Sahin-Tóth Gábor
A Keszthelyi Kórház új főigazgatója, dr. Sahin-Tóth Gábor összmunkatársi értekezleten vette át kinevezését dr. Gasztonyi Beátától (balról)
Forrás: Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház/Facebook

Dr. Sahin-Tóth Gábor 1977-ben született Kalocsán, 2001-ben végzett általános orvosként a Szegedi Tudományegyetemen. 2007-ben sebész, 2015-ben érsebész, majd 2020-ban lipidológus szakképesítést szerzett. Az idei évtől már egészségügyi menedzseri diplomával is rendelkezik. Hivatásának gyakorlása során több megyei és városi kórházban látott el nem csak sebészi (járó- és fekvőbeteg, valamint műtői tevékenység), de vezetői feladatokat is.  Ez idő alatt aktív szerepet vállalt az ápolók, orvostanhallgatók képzésében, illetve a rezidensek, szakorvosjelöltek szakmai felügyeletében. Munkája során kiemelt figyelmet fordított többek között a sürgősségi kórállapotok minimálisan invazív sebészeti ellátásának lehetőségeire, a hasi aorta megbetegedéseinek rekonstrukciójára és a krónikus vénás elégtelenség miatt kialakult lábszárfekélyek kezelési módozataira; valamint részt vett klinikai kutatásokban is. Több hazai és nemzetközi szakmai társaság tagja.

Nagy Bálint országgyűlési képviselő a közösségi oldalán gratulált  dr. Sahin-Tóth Gábor kinevezéséhez, és sok sikert kívánt a felelősségteljes feladathoz, hozzátéve, bízik benne, hogy szakmai tapasztalatával és elhivatottságával új lendületet ad a kórház fejlődésének.

 

