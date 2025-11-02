26 perce
Zalában lakik? Többnapos áramszünetre számíthat egyes mikrotérségekben a jövő héten!
Zala vármegye több mikrotérségében végez hálózatfejlesztési munkálatokat a jövő héten az E-On Hungária Zrt. Emiatt több helyszínen egyszerre több települést érintő áramszünetre kell számítaniuk a fogyasztóknak, míg másutt napokig tartó munkálatok zajlanak majd.
A szolgáltató tájékoztatója szerint Zalaegerszeg botfai városrészében, a Várberki utcában szerdától péntekig, mindhárom nap 8 és 16 óra között hálózatkarbantartás miatt lesz áramszünet. Nagyradán hétfőn veszi kezdetét a közcélú hálózat áthelyezése miatt egy nagyobb volumenű munkafolyamat, amit szerdán folytatnak az E-On Hungária Zrt. szakemberei.
Az említett kép napon ezért 8.30 és 15.30 óra között a Kossuth utcában szünetel majd a szolgáltatás. Magyarszerdahelyen kedden és szerdán – mindkét nap – 8.30 és 15.30 óra között hálózatátépítés miatt kapcsolják le átmenetileg az áramot, Gelsén optikai kábel építése miatt szerdától péntekig, 8 és 15.30 óra között az Arany és Rákóczi utcákban kell áramszünetre számítani, míg Zalaszabarban, a Deák utcában csütörtökön 8-tól 15 óráig hálózatátépítésbe kezdenek, ami pénteken 8 és 14 óra között a Deák és Kossuth utcákban a közcélú hálózat áthelyezésével folytatódik. Sárhidán szerdán és pénteken 8.30 és 15.30 óra között a Béke, Dózsa, Hunyadi, Petőfi és Rákóczi utcákban végeznek hálózatkarbantartást.
Áramszünet a hetési térségben
A hetési térségben hétfőn 8 és 14 óra között végeznek hálózatkarbantartást. Emiatt
- Bödeházán a Béke, Kossuth, Petőfi és Temető utcákban, illetve egyes külterületi részeken,
- Gáborjánházán a Béke, Jókai, Kossuth, Petőfi és Rákóczi utcákban, illetve a major területén,
- Szijártóházán az Ady, József Attila, Petőfi és Rákóczi utcákban, míg
- Zalaszombatfán a Kossuth és Petőfi utcákban, illetve a temető területén szünetel a szolgáltatás.
A közcélú hálózaton végeznek munkálatokat
Egervár körzetében csütörtökön 8 és 16 óra között a közcélú hálózaton végeznek munkálatokat, ami több településre is kihat. Egerváron a Hegy utcában, a Templom dűlőn, a Derékhegyen és egyéb külterületi részeken, Kiskutason a Csapás, Fácánkert és Fő utcákban, valamint Kálócfapuszta területén, Kispáliban a Dózsa, József Attila, Kossuth és Part utcákban, illetve Nyíresmajor területén, míg Lakhegyen az Arany János, Hegy, Nyíresi és Rákóczi utcákban, a Petőfi úton, Déneslak területén, a gyümölcsösben, a Kullancs hegyen, az Öreghegyen és további zártkerti részeken várható áramszünet. A munkálatok érintik Nagykutast, Nagypálit és Zalaegerszeget is. Előbbi településen a Diós, Erdei, Fő, Gyöp, Hegyalja, Kert, Kossuth és Petőfi utcákban, a temető területén, valamint néhány további külterületi ingatlanon. Nagypáliban az Ady, Arany, Berzsenyi, Gyöngyvirág, Honfoglalás, Jókai, Kisfaludy Stróbl Zsigmond, Kisfaludy Sándor, Kölcsey, Mátyás király, Petőfi és Vörösmarty utcákban, a Millenniumi körúton és a Csippán hegyen lesz áramszünet, míg Zalaegerszegen a Diós utcában.
További karbantartások és fejlesztések
Az E-On Hungária Zrt. további karbantartási és fejlesztési munkálatokat is végez a jövő héten Zalában. Kedden Dióskálban 8 és 13 óra között az Arany János utcában a légvezetékek biztonsági övezetének kitisztítása miatt kapcsolják le az áramot. Türjén ugyancsak kedden, 8.15 és 15.30 óra között transzformátor-karbantartást végeznek, emiatt az Alkotmány, Alsó, Arany János, Árpád, Béke, Deák, Hegytető, Öreghegyi, Rákóczi, Vásártér, Vincemajor és Zrínyi utcákban, a Sümegi és Úrkúti úton, az Urak útján, valamint a települést övező zártkerti ingatlanokban és a Vincemajor területén is áramszünet lesz. Pénteken 9 és 11.30 óra között Bakon, az Ady, Dózsa és Fenyősalja utcákban feszültségpanasz elhárítása miatt várható áramszünet, míg Nagykanizsán új fogyasztási helyeket építenek ki, emiatt 8.15 és 15.30 óra között a Szabadhegyen, illetve a Szabadhegy és Besenyő utcákban kell lekapcsolni az áramot.