Zalában lakik? Többnapos áramszünetre számíthat egyes mikrotérségekben a jövő héten!

A szolgáltató tájékoztatója szerint Zalaegerszeg botfai városrészében, a Várberki utcában szerdától péntekig, mindhárom nap 8 és 16 óra között hálózatkarbantartás miatt lesz áramszünet. Nagyradán hétfőn veszi kezdetét a közcélú hálózat áthelyezése miatt egy nagyobb volumenű munkafolyamat, amit szerdán folytatnak az E-On Hungária Zrt. szakemberei.

Zala több pontján áramszünetre kell készülniük a fogyasztóknak

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Az említett kép napon ezért 8.30 és 15.30 óra között a Kossuth utcában szünetel majd a szolgáltatás. Magyarszerdahelyen kedden és szerdán – mindkét nap – 8.30 és 15.30 óra között hálózatátépítés miatt kapcsolják le átmenetileg az áramot, Gelsén optikai kábel építése miatt szerdától péntekig, 8 és 15.30 óra között az Arany és Rákóczi utcákban kell áramszünetre számítani, míg Zalaszabarban, a Deák utcában csütörtökön 8-tól 15 óráig hálózatátépítésbe kezdenek, ami pénteken 8 és 14 óra között a Deák és Kossuth utcákban a közcélú hálózat áthelyezésével folytatódik. Sárhidán szerdán és pénteken 8.30 és 15.30 óra között a Béke, Dózsa, Hunyadi, Petőfi és Rákóczi utcákban végeznek hálózatkarbantartást.

Áramszünet a hetési térségben

A hetési térségben hétfőn 8 és 14 óra között végeznek hálózatkarbantartást. Emiatt

Bödeházán a Béke, Kossuth, Petőfi és Temető utcákban, illetve egyes külterületi részeken,

Gáborjánházán a Béke, Jókai, Kossuth, Petőfi és Rákóczi utcákban, illetve a major területén,

Szijártóházán az Ady, József Attila, Petőfi és Rákóczi utcákban, míg

Zalaszombatfán a Kossuth és Petőfi utcákban, illetve a temető területén szünetel a szolgáltatás.

A közcélú hálózaton végeznek munkálatokat

Egervár körzetében csütörtökön 8 és 16 óra között a közcélú hálózaton végeznek munkálatokat, ami több településre is kihat. Egerváron a Hegy utcában, a Templom dűlőn, a Derékhegyen és egyéb külterületi részeken, Kiskutason a Csapás, Fácánkert és Fő utcákban, valamint Kálócfapuszta területén, Kispáliban a Dózsa, József Attila, Kossuth és Part utcákban, illetve Nyíresmajor területén, míg Lakhegyen az Arany János, Hegy, Nyíresi és Rákóczi utcákban, a Petőfi úton, Déneslak területén, a gyümölcsösben, a Kullancs hegyen, az Öreghegyen és további zártkerti részeken várható áramszünet. A munkálatok érintik Nagykutast, Nagypálit és Zalaegerszeget is. Előbbi településen a Diós, Erdei, Fő, Gyöp, Hegyalja, Kert, Kossuth és Petőfi utcákban, a temető területén, valamint néhány további külterületi ingatlanon. Nagypáliban az Ady, Arany, Berzsenyi, Gyöngyvirág, Honfoglalás, Jókai, Kisfaludy Stróbl Zsigmond, Kisfaludy Sándor, Kölcsey, Mátyás király, Petőfi és Vörösmarty utcákban, a Millenniumi körúton és a Csippán hegyen lesz áramszünet, míg Zalaegerszegen a Diós utcában.