Megújult az áramhálózat

23 perce

S lőn világosság a városrészi közösségi házban, ahol citeráznak, énekelnek, s olykor tollat fosztanak

Újabb fejlesztés történik a botfai városrészben. Ezúttal a közösségi ház áramhálózatának megújítása zajlik. A részletekről Gecse Péter alpolgármester, a térség önkormányzati képviselője számolt be a sajtónak kedd délután.

Mozsár Eszter
S lőn világosság a városrészi közösségi házban, ahol citeráznak, énekelnek, s olykor tollat fosztanak

A külső kapcsolószekrénynél Sebestyén Ferenc és Gecse Péter.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A bruttó 7,8 millió forintos beruházás önkormányzati forrásból valósul meg, a kivitelező Sebestyén Ferenc egyéni vállalkozó. Az áramhálózat megújítása már időszerű volt, mondta az alpolgármester, hiszen amikor az egykori iskola épületét átalakították, akkor nem tudták megoldani a teljes villamoshálózat cseréjét. Botfán élénk közösségi életet élnek, s a rendelkezésre álló hálózati kapacitás nem volt elég a rendezvények biztonságos megtartására, mondta Gecse Péter.

áramhálózat megújítása
Zajlik az áramhálózat megújítása Botfán, kívül-belül modern lesz a rendszer. 
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Az áramhálózat megújítása a közösséget szolgálja

A fejlesztés során átvezetékelik a belső teret, plusz aljzatokat építenek be. A konyha áramellátása külön ipari alelosztóval történik, a konyhapulthoz plusz fázist raknak. A kültéren ugyancsak modernizálnak, így biztosítva a szabadtéri rendezvények megtartását. A közösségi ház felújításával a tervek szerint még ebben a hónapban végeznek, így az adventi, karácsonyi ünnepkört már méltó környezetben tarthatják a helyi egyesületek, kulturális csoportok. A városrész további fejlesztéseiről Gecse Péter elmondta, hogy zajlik a botfai temetőben a ravatalozó felújítása, s nemsokára a Botfa utcában elkezdik az ároktisztítást és árokburkolást. 

 

