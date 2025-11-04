Robi atya most Afrikában segít! A kedvelt zalai iskolalelkész repülőre szállt, s Nigériában karol fel fiatalokat (galéria)

Izgalmas érkezés és fogadtatás, szentmise, iskolai órák. Robi atya a modern kor vívmányait hívta segítségül, s folyamatosan beszámol mindennapjairól közösségi oldalán. Ezzel az utazással az Afréka Alapítvány missziói célkitűzéseit, tevékenységét szeretné népszerűsíteni. „Az Afréka Alapítványon keresztül én is támogatom a nigériai diákok tanulását. S ezt nem a dicsekvés miatt írom le, hanem hogy minél többekhez el tudjam juttatni ennek a lehetőségnek a hírét. S hogy mennyire konkrét is ez a segítség, én is megtapasztalhattam. Abban a különleges áldásban volt részem, hogy az Ogidi Assumption High School-ban vártak támogatottjaim: Nnamdi és Ifee. Igazi hús-vér diákok, nem csupán számok vagy nevek egy listán, hanem mosolygós, olykor kicsit megszeppent diákok” – számolt be Kürnyek Róbert legutóbbi bejegyzésében a közösségi oldalon.

Robi atya a két támogatott gyermekkel.

Forrás: Afréka Alapítvány

Az iskolalelkész most személyes tapasztalatin keresztül mutatja be, hogy ezeknek a diákoknak is van esélye egy jobb jövőre. Nigériában sajnos nem mindenki járhat iskolába, nem mindenki tudja megfizetni a tandíjat. A zalai jótékonykodók az Afréka Alapítvány oktatási programján keresztül támogathatják ezt a nemes szolgálatot.

Egy másik iskolát is meglátogatott az Afréka Alapítvány missziója során Robi atya. A fotó az Ogidi Assumption Gimnáziumban készült.

Forrás: Afréka Alapítvány

Az Afréka Alapítvány így segít: egy havi tandíj 5 ezer forint

Robi atya leírja, az afrikai gyermekek havi tandíja 5 ezer forint (ami egy magyarnak tulajdonképpen két ebéd ára – a szerk.). Ez az összeg pedig nem csak az iskolát finanszírozza, hanem napi egy étkezést is tartalmaz. „Ennyin múlik egy nigériai gyermek jövője”, jegyzi meg az iskolalelkész, aki hozzáteszi, lehet itthon Magyarországon is támogatni diákokat, ám aki még szeretne, akár egy afrikai gyermekkel is jót tehet az alapítványon keresztül.

Robi atya az afrikai diákok körében, bizonyára most ő volt a legérdekesebb vendég. Forrás: Afréka Alapítvány

Ahol már magyar támogatással segítettek

Robi atya és Fodor Réka blogjában olvashatjuk, hogy megérkezésük után első iskolalátogatásuk Amaka nővér iskolájába vezetett. Itt a magyar támogatók 30 nagyon szegény kis diáknak fizetik a tandíját. A missziós orvos megemlíti, hogy sorra küldte a fotót minden támogatónak az általa „örökbe fogadott”, azaz támogatott afrikai diákról. Ezután az Ogidi Assumption Gimnáziumot látogatták meg, ahol mintegy 50 diákot tanítását segítik. Kürnyek Róbert még három hetet tölt Afrikában, így közösségi oldalán követhetjük azt a szolgálatot, ami egyben Zalaegerszeg és a helyi katolikus Mindszenty-iskola hírnevét is elvitte a távoli országba.