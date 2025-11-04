1 órája
Robi atya most Afrikában segít! A kedvelt zalai iskolalelkész repülőre szállt, s Nigériában karol fel fiatalokat (galéria)
Nigériai diákok körében jótékonykodik október 28-a óta Kürnyek Róbert (Robi atya), a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium iskolalelkésze. Az atya az Afréka Alapítvány missziójához csatlakozott Nigériaban, a 8 milliós Onithsa városában. Dr. Fodor Réka missziós orvos többször járt Zalaegerszegen, s tartott nagy sikerű előadásokat. Most mindketten Afrikában dolgoznak, a humanitárius szeretetszolgálat három hét múlva ér véget.
Kürnyek Róbert, dr.Fodor Réka és Amaka nővér az egyik támogatott nigériai kisdiákkal.
Forrás: Afréka Alapítvány
Izgalmas érkezés és fogadtatás, szentmise, iskolai órák. Robi atya a modern kor vívmányait hívta segítségül, s folyamatosan beszámol mindennapjairól közösségi oldalán. Ezzel az utazással az Afréka Alapítvány missziói célkitűzéseit, tevékenységét szeretné népszerűsíteni. „Az Afréka Alapítványon keresztül én is támogatom a nigériai diákok tanulását. S ezt nem a dicsekvés miatt írom le, hanem hogy minél többekhez el tudjam juttatni ennek a lehetőségnek a hírét. S hogy mennyire konkrét is ez a segítség, én is megtapasztalhattam. Abban a különleges áldásban volt részem, hogy az Ogidi Assumption High School-ban vártak támogatottjaim: Nnamdi és Ifee. Igazi hús-vér diákok, nem csupán számok vagy nevek egy listán, hanem mosolygós, olykor kicsit megszeppent diákok” – számolt be Kürnyek Róbert legutóbbi bejegyzésében a közösségi oldalon.
Az iskolalelkész most személyes tapasztalatin keresztül mutatja be, hogy ezeknek a diákoknak is van esélye egy jobb jövőre. Nigériában sajnos nem mindenki járhat iskolába, nem mindenki tudja megfizetni a tandíjat. A zalai jótékonykodók az Afréka Alapítvány oktatási programján keresztül támogathatják ezt a nemes szolgálatot.
Az Afréka Alapítvány így segít: egy havi tandíj 5 ezer forint
Robi atya leírja, az afrikai gyermekek havi tandíja 5 ezer forint (ami egy magyarnak tulajdonképpen két ebéd ára – a szerk.). Ez az összeg pedig nem csak az iskolát finanszírozza, hanem napi egy étkezést is tartalmaz. „Ennyin múlik egy nigériai gyermek jövője”, jegyzi meg az iskolalelkész, aki hozzáteszi, lehet itthon Magyarországon is támogatni diákokat, ám aki még szeretne, akár egy afrikai gyermekkel is jót tehet az alapítványon keresztül.
Ahol már magyar támogatással segítettek
Robi atya és Fodor Réka blogjában olvashatjuk, hogy megérkezésük után első iskolalátogatásuk Amaka nővér iskolájába vezetett. Itt a magyar támogatók 30 nagyon szegény kis diáknak fizetik a tandíját. A missziós orvos megemlíti, hogy sorra küldte a fotót minden támogatónak az általa „örökbe fogadott”, azaz támogatott afrikai diákról. Ezután az Ogidi Assumption Gimnáziumot látogatták meg, ahol mintegy 50 diákot tanítását segítik. Kürnyek Róbert még három hetet tölt Afrikában, így közösségi oldalán követhetjük azt a szolgálatot, ami egyben Zalaegerszeg és a helyi katolikus Mindszenty-iskola hírnevét is elvitte a távoli országba.
A zalai Robi atya afrikai missziós útjaFotók: Afréka Alapítvány
A missziós orvos több ezer életet mentett már meg