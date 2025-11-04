1 órája
A világ közepe! Izraeli miniszter a zalai fürdővárosban
Hévízen töltötte az elmúlt hétvégét Yoav Kisch, Izrael oktatási minisztere, akár bár pihenni érkezett, tárgyalt Naszádos Péterrel, a fürdőváros polgármesterével. Ennek kapcsán a városvezető megjegyezte: amióta átvették Hévíz irányítását, "rátették " a települést a térképre.
Idén már járt Hévízen Hessen tartomány miniszterelnök-helyettese, s beszédet is mondott a város napján, mellette több nemzetközi politikussal, nagykövettel is tárgyaltak – nemcsak itthon, hanem külföldi utak során is. "Soha ennyi meghatározó nemzetközi politikus nem volt még egy éven belül Hévízen", szögezte le Naszádos Péter, hozzátéve:
"Természetesen ennek látható eredményei nem most, hanem hosszútávon lesznek érzékelhetők, de ezen dolgozunk nap mint nap: Hévíz jövőjéért."