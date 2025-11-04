A világ közepe! Izraeli miniszter a zalai fürdővárosban

Idén már járt Hévízen Hessen tartomány miniszterelnök-helyettese, s beszédet is mondott a város napján, mellette több nemzetközi politikussal, nagykövettel is tárgyaltak – nemcsak itthon, hanem külföldi utak során is. "Soha ennyi meghatározó nemzetközi politikus nem volt még egy éven belül Hévízen", szögezte le Naszádos Péter, hozzátéve:

"Természetesen ennek látható eredményei nem most, hanem hosszútávon lesznek érzékelhetők, de ezen dolgozunk nap mint nap: Hévíz jövőjéért."