Diplomáciai pezsgés

1 órája

A világ közepe! Izraeli miniszter a zalai fürdővárosban

Izrael, Hévíz

Hévízen töltötte az elmúlt hétvégét Yoav Kisch, Izrael oktatási minisztere, akár bár pihenni érkezett, tárgyalt Naszádos Péterrel, a fürdőváros polgármesterével. Ennek kapcsán a városvezető megjegyezte: amióta átvették Hévíz irányítását, "rátették " a települést a térképre.

Péter B. Árpád

Idén már járt Hévízen Hessen tartomány miniszterelnök-helyettese, s beszédet is mondott a város napján, mellette több nemzetközi politikussal, nagykövettel is tárgyaltak nemcsak itthon, hanem külföldi utak során is. "Soha ennyi meghatározó nemzetközi politikus nem volt még egy éven belül Hévízen", szögezte le Naszádos Péter, hozzátéve:

"Természetesen ennek látható eredményei nem most, hanem hosszútávon lesznek érzékelhetők, de ezen dolgozunk nap mint nap: Hévíz jövőjéért." 

 

Izrael
Yoav Kisch és Naszádos Péter a találkozójuk után.
Fotó: Gelencsér Ákos

 

 

