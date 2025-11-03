november 3., hétfő

Útfejlesztés

1 órája

Így ér ki biztonságban a 74-es főútra, ráadásul a port sem veri fel (galéria, videó)

Hétfőn újabb fejlesztést jelentettek be hivatalosan Zalaegerszegen. A Sirály utca végétől új burkolatot kapott a pipahegyi csomópontig az a 650 méter hosszú szakasz, amely átkötő útként funkcionál a 74-es főút felé. A részletekről Gecse Péter alpolgármester, a térség önkormányzati képviselője számolt be a sajtó képviselőinek hétfő délután.

Mozsár Eszter
Így ér ki biztonságban a 74-es főútra, ráadásul a port sem veri fel (galéria, videó)

Fotó: Pezzetta Umberto

A Bogáncs állatmenhely közelében újult meg egy újabb rész Zalaegerszegen, nemrég rendbe tették, így biztonságban keletünk át ezen a forgalmas úton. Ez a terület tulajdonképpen összeköti Páterdombot a 74-es főúttal, ismertette Gecse Péter. Ez a rész nemcsak emiatt forgalmas, hanem azért, mert sok látogatók érkezik az állatmenhelyre.

74-es főút felé
A 74-es főút felé most már pormentesen közlekedhetünk. 
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A 74-es főút felé haladva már nem száll a por

- A lakosság jelezte, hogy jó lenne pormentesíteni ezt a részt a nagy átmenő forgalom miatt. A nagyobb sebességgel érkező autók által felvert porfelhő az itt élők, illetve a mezőgazdasági tevékenységet végzők mindennapjait nehezítette meg. Az útfejlesztést önkormányzati forrásból oldottuk meg. A fejlesztés során a zúzalékos útburkolat kiegyenlítése történt meg, majd 10 cm vastagságban mart aszfalt gépi bedolgozása, hengerezése tette teljessé a fejlesztést.  

Gecse Péter hozzátette, az elmúlt időszakban a páterdombi városrészben számos út és járda újult meg, parkoló létesült önkormányzati költségvetésből. Mindig figyelnek arra, hogy ne csak a város felőli, hanem a pipahegyi és gévahegyi zártkerti részeken is legyenek fejlesztések. Az alpolgármester azt is elmondta, hogy nemsokára elkészül a Honvéd utcának a Gönczi Ferenc és Holub József utca közötti szakasza, ahol komoly közműfejlesztés zajlott az elmúlt hónapokban. A tervek szerint a Kinizsi és a Báthory utcában lesznek még járdafelújítások a közeljövőben.

Útfelújítás a Sirály utcában, a 74-es főútnál

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

 

