Szerencsekoncertek

2 órája

Előbb retro, aztán örökzöld mulatós! Zoltán Erika és Márió elbűvölte a zalai közönséget

Címkék#Zoltán Erika#zene#Márió a harmonikás#szórakozás

Az ország egyik legsikeresebb őszi országos könnyűzenei programja volt a Szerencsekoncertek sorozata, amely két alkalommal is érintette vármegyénket. Először az EDDA Művek és a Takáts Tamás Blues Band lépett fel Nagykanizsán, majd Zoltán Erika és a harmonikás Márió Letenyén szórakoztatta a közönséget.

Gyuricza Ferenc

Ez utóbbi koncertnek az idén újranyitott letenyei strandfürdő melletti kemping adott otthont, ahol több ezer fős közönség szórakozott a retro és örökzöld slágerek hallatán. A műsort Zoltán Erika kezdte, aki táncosok társaságában állt színpadra, Márió pedig az elmaradhatatlan hangszerével, harmonikával lépett közönsége elé.

Zoltán Erika táncosok társaságában lépett fel Letenyén
Zoltán Erika táncosok társaságában lépett fel Letenyén Fotó: Szakos Mercédesz
Márió és az ő harmonikája
Márió és az ő harmonikája
Fotó: Szakos Mercédesz

 

 

