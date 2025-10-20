Szerencsekoncertek 2 órája

Előbb retro, aztán örökzöld mulatós! Zoltán Erika és Márió elbűvölte a zalai közönséget

Az ország egyik legsikeresebb őszi országos könnyűzenei programja volt a Szerencsekoncertek sorozata, amely két alkalommal is érintette vármegyénket. Először az EDDA Művek és a Takáts Tamás Blues Band lépett fel Nagykanizsán, majd Zoltán Erika és a harmonikás Márió Letenyén szórakoztatta a közönséget.

Ez utóbbi koncertnek az idén újranyitott letenyei strandfürdő melletti kemping adott otthont, ahol több ezer fős közönség szórakozott a retro és örökzöld slágerek hallatán. A műsort Zoltán Erika kezdte, aki táncosok társaságában állt színpadra, Márió pedig az elmaradhatatlan hangszerével, harmonikával lépett közönsége elé. Zoltán Erika táncosok társaságában lépett fel Letenyén Fotó: Szakos Mercédesz Márió és az ő harmonikája

Fotó: Szakos Mercédesz

