MÚEA pályázat

44 perce

Zöld oázissá vált a városrész tere: ivókút, kerékpáros megálló és még a madarak is jól laknak (galéria, videó)

Újabb, természetközeli beruházás készült el a gálafeji városrészben, a Széna téren. A Zalaegerszegi Fiatalok Egyesülete a MOL – Új Európa Alapítvány Zöld Oázis fenntarthatósági programja pályázatán nyert támogatást pihenőpark kialakítására. A fejlesztéshez az önkormányzat ugyancsak hozzájárult. A részletekről sajtótájékoztatón számoltak be csütörtökön.

Mozsár Eszter
Közösségi tér épült a Széna téren a MOL Zöld Oázis nyertes pályázatának köszönhetően. A sajtóbejáráson Juhász Előd és Szilasi Gábor.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Szilasi Gábor térségi önkormányzati képviselő elöljáróban elmondta, nagyon fontos, hogy mindig figyelembe veszik a családok igényeit. Bazitán és Ebergényben ennek jegyében épültek meg a játszóterek, ahogy Gálafejen is néhány éve. A MOL Alapítvány Zöld Oázis pályázatán nyertek a fiatalok 2 millió forintot, az önkormányzat saját erőből további 750 ezer forintot biztosított a fejlesztéshez.

Zöld Oázis közösségi tér Gálafej
A Zöld Oázis pályázatán a fenntarthatóság a cél. A mellette lévő játszótér ugyancsak ebben a környezeteben található. 
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

Zöld Oázis: egy közösségi tér, ami mindenkié

Juhász Előd János, a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesületének elnöke elmonda, a Zöld Oázis pályázat célja, hogy olyan kezdeményezéseket támogasson, ami a közösségi terek fejlődését biztosítja. A szervezet másodszor írta ki ebben a témában pályázatát. A helyi egyesület a maximálisan megkapható összeghez jutott hozzá. 

- A projekt keretében elsőként a füvesítés és tereprendezés történt meg a park környezetében – mondta Juhász Előd. - A környezeti nevelés szempontjából fontosnak tartottuk, hogy őshonos gyümölcsfákat ültessünk, ezért madárodúkat és rovarotthonokat helyeztünk el, valamint ivókutat és kerékpáros szervizt telepítettünk. Mindezek mellé egy 8 férőhelyes kerti kiülő épült.

A játszótér is bővül majd

Szilasi Gábor hozzátette, a gálafejiek aktív közösségi életet élnek, s a parkot is maguk tartják rendben. A további fejlesztésekről elmondta, Gálafej-Vakaroshegy Fejlődéséért Egyesület már rendelkezik faházzal, a helyi polgárőrségnek ugyancsak épül nemsokára. Tervek között szerepel a meglévő játszótér bővítése is, mondta a képviselő. 

 

