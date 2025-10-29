54 perce
Mikó Istvánnak, a mesepostásnak tapsoltak, kitüntetésekkel búcsúztatták az idősek hónapját (galéria, videó)
Köszönetnyilvánítással és kitüntetések átadásával fejeződött be az idősek hónapja rendezvénysorozat Zalaegerszegen szerda délután a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. Az idei záróünnepség vendége Mikó István Jászai Mari-díjas magyar színművész, rendező, érdemes művész volt, akit felköszöntöttek 75. születésnapja alkalmából.
A záróünnepség Zalaegerszeg önkormányzata és Idősügyi Tanácsa szervezésében valósult meg. Az idei idősek hónapja rendezvénysorozat idén is másfél hónapon át kínált tartalmas programokat a szépkorú lakosság számára, ez egyedülálló az országban. Balaicz Zoltán polgármester, a város Idősügyi Tanácsa elnöke köszöntőjében azt hangsúlyozta, az önkormányzat fontosnak érzi, hogy köszönetét ily módon fejezze ki annak a nemzedéknek, azoknak a generációknak, melyek tagjai sokat tettek a hazáért, a megyéért és a városért. Felnevelték gyerekeiket, figyelmet fordítottak unokáikra, dédunokáikra, akik most az ő nyomdokaikon viszik tovább a város közösségét.
A záróünnepség is a köszönet megnyilvánulása
A polgármester azzal folytatta, hogy a záróünnepség is a köszönet kifejezése. Mint mondta, az idős korosztály legfontosabb értéke az a szeretet, amelyet családjuknak, gyerekeiknek, unokáiknak és dédunokáiknak adtak. Fontos, hogy egy nagyobb közösség is képes legyen ebből valamit visszaadni, továbbá szeresse és tisztelje egymást, amelyben Zalaegerszeg szintén példát tud mutatni, emelte ki Balaicz Zoltán.
Mikó István a meseolvasást ajánlotta figyelembe
Jászai Mari-díjas magyar színművész, rendező, színházigazgató, zeneszerző, érdemes és kiváló művész, a Soproni Petőfi Színház és a Turay Ida Színház örökös tagja, mutatta be vendégét Balaicz Zoltánné, aki Mikó Istvánt pályafutásáról faggatta. Mikó István azt mondta, „ha megpróbáljuk megőrizni gyermeki lelkünket, akkor annál tisztában tudunk mások szemébe nézni”. Szóba hozta, hogy az egyik új feladataként a Csukás Meserádió mesepostásaként meséket olvas gyerekeknek. A jelenlévőknek azt ajánlotta, hogy bátran fogjanak hozzá ők is a meseolvasáshoz, mert a mese egyaránt örömmel tölti el olvasóját és hallgatóját.
Ők kaptak kitüntetést
Balaicz Zoltán az idősek világnapja alkalmából kitüntetéseket adott át Zalaegerszeg önkormányzata és Idősügyi Tanácsa nevében. Elismerésben részesült Kéry Lajosné, a Nefelejcs Nyugdíjas Klub elnöke, Hajas Éva szenior örömtánc oktató, Grünwald Pál, az Egerszegi Bringaklub és Természetjáró Egyesület elnöke, Szemes Béla nyugdíjba vonult középiskolai irodalomtanár, közoktatási vezető, kritikus, valamint dr. Pirger Csaba Ferenc, a ságodi Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület elnöke.
Véget ért az Idősek HónapjaFotók: Pezzetta Umberto
A záróünnepségen az idősek hónapja alkalmával szervezett vetélkedők eredményhirdetését is megtartották az első három helyezett díjazásával. Négy vetélkedőt a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetség Zala Megyei Szervezete rendezett. Ezek díjait dr. Kocsis Gyula elnök, a város Idősügyi Tanácsának alelnöke adta át Balaicz Zoltán polgármesterrel.