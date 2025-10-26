Zalaszentgróton indul az első AI kalandtábor

A november közepén induló AI kalandtábor játékos formában segít eligazodni az okoseszközök és a mesterséges intelligencia világában. A modern technológia nem ellenség, hanem lehetőség – ezt vallják a kezdeményezés ötletgazdái, akik 12–14 éves fiatalok jelentkezésére számítanak. A havonta jelentkező zalaszentgróti programokon a gyerekek csapatban gondolkodhatnak és alkothatnak, így ismerkedve a digitális világ felelős és kreatív oldalával.

AI Kalandtábor

A technológia mint szövetséges

A „Digitális tudatosságfejlesztés” mottóval induló tábor egy országosan is úttörő kezdeményezés, amely a gyerekek kreativitását és jövőálló készségeit fejleszti. A november 14–15-én zajló első alkalmat a zalaszentgróti Turisztikai Irodában tartják, ahol mindössze 10–12 fős csoportokban dolgoznak majd a fiatalok. Perecz Péter főszervező szerint a kis létszám garantálja, hogy a mentorok minden gyermekre személyesen figyelhessenek.

- Egyre több szülő szembesül a digitális kihívásokkal, ezért sokan már kezdik megérteni, hogy nekünk kell alakítanunk a technológiát, mielőtt ez fordítva történne. Azt szeretnénk a tábor tematikus napjain bemutatni, hogy bár a modern világ próbál formálni minket, közben törekedhetünk az emberi értékek megóvására. A foglalkozásokon nincs versengés, csak csapatmunka és közös alkotás. Fontos, hogy a gyerekek a különböző erősségeiket együtt használják fel és így tanulják meg okosan, felelősen és kreatívan használni a mesterséges intelligenciát.

A felfedezéstől az alkotásig

Az első, AI Felfedező Nap során a résztvevők megismerkednek az alapfogalmakkal, megtanulják, mire való a képgenerálás, miként működik a tanuló algoritmus, és miért nem kell félni tőle. A játékos gyakorlatok között lesznek olyanok is, ahol a gyerekek éppen azokat a helyzeteket keresik majd, amikor az emberi értékek sokkal fontosabbak a technológiánál.

- A program nem a képernyők előtt töltött időről, hanem a gondolkodásról, beszélgetésről és közös alkotásról szól – folytatja Perecz Péter, aki azt is hozzáteszi, a tábor célja, hogy a fiatalok megértsék: az AI nem varázslat, hanem egy irányítható eszköz.