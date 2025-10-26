1 órája
Zalaszentgróton indul az első AI kalandtábor
Új fejezet nyílik a digitális nevelésben Zalaszentgróton. Hamarosan elstartol az AI kalandtábor, amely havonta kínál játékos, mégis gondolatébresztő programokat a felső tagozatos korosztály számára. A szervezők úgy szeretnék a mesterséges intelligencia világát közelebb hozni a gyerekekhez, hogy az ne fenyegetést, hanem egy tudatosan használható eszközt jelentsen a mindennapjaikban.
Nagy sikerrel zajlott Kispáliban az AI tábor próbahete.
Fotó: ZH
A november közepén induló AI kalandtábor játékos formában segít eligazodni az okoseszközök és a mesterséges intelligencia világában. A modern technológia nem ellenség, hanem lehetőség – ezt vallják a kezdeményezés ötletgazdái, akik 12–14 éves fiatalok jelentkezésére számítanak. A havonta jelentkező zalaszentgróti programokon a gyerekek csapatban gondolkodhatnak és alkothatnak, így ismerkedve a digitális világ felelős és kreatív oldalával.
A technológia mint szövetséges
A „Digitális tudatosságfejlesztés” mottóval induló tábor egy országosan is úttörő kezdeményezés, amely a gyerekek kreativitását és jövőálló készségeit fejleszti. A november 14–15-én zajló első alkalmat a zalaszentgróti Turisztikai Irodában tartják, ahol mindössze 10–12 fős csoportokban dolgoznak majd a fiatalok. Perecz Péter főszervező szerint a kis létszám garantálja, hogy a mentorok minden gyermekre személyesen figyelhessenek.
- Egyre több szülő szembesül a digitális kihívásokkal, ezért sokan már kezdik megérteni, hogy nekünk kell alakítanunk a technológiát, mielőtt ez fordítva történne. Azt szeretnénk a tábor tematikus napjain bemutatni, hogy bár a modern világ próbál formálni minket, közben törekedhetünk az emberi értékek megóvására. A foglalkozásokon nincs versengés, csak csapatmunka és közös alkotás. Fontos, hogy a gyerekek a különböző erősségeiket együtt használják fel és így tanulják meg okosan, felelősen és kreatívan használni a mesterséges intelligenciát.
A felfedezéstől az alkotásig
Az első, AI Felfedező Nap során a résztvevők megismerkednek az alapfogalmakkal, megtanulják, mire való a képgenerálás, miként működik a tanuló algoritmus, és miért nem kell félni tőle. A játékos gyakorlatok között lesznek olyanok is, ahol a gyerekek éppen azokat a helyzeteket keresik majd, amikor az emberi értékek sokkal fontosabbak a technológiánál.
- A program nem a képernyők előtt töltött időről, hanem a gondolkodásról, beszélgetésről és közös alkotásról szól – folytatja Perecz Péter, aki azt is hozzáteszi, a tábor célja, hogy a fiatalok megértsék: az AI nem varázslat, hanem egy irányítható eszköz.
- A résztvevők megtanulhatják, hogyan segítheti a tanulást, a problémamegoldást vagy éppen a művészi alkotást.
Tudatos használat, biztonság, digitális önvédelem
A foglalkozások során a szervezők olyan készségeket erősítenek, amelyek a jövő munkaerőpiacán valószínűleg kulcsfontosságúak lesznek. A kreativitás, a kritikus gondolkodás, a csapatmunka, az empátia és az önreflexió is a repertoárban szerepel.
- Azt szeretnénk, ha a gyerekek ráéreznének, hogyan maradhatnak biztonságban az online térben, és ismerhetik fel a manipulációt, a „deepfake” jelenséget vagy az információs túlterhelést. Nem azt tanítjuk, hogyan kerüljék el a technológiát, hanem azt, hogyan váljanak tudatos irányítóivá – fogalmaz a kurzus egyik ötletgazdája. Perecz Péter szerint mire ez a korosztály felnő, teljesen átalakul a világ, ezért is fontos, hogy minden gyermek felkészülten állhasson a kihívások elé.
Zalából indul a jövő szemléletváltása
- A kezdeményezés előzménye egy kispáli mini AI-tábor, ahol a gyerekek már bebizonyították, mennyire nyitottak és éretten gondolkodnak a mesterséges intelligencia kérdéseiről. A pozitív visszajelzések után döntöttünk úgy, hogy Zalaszentgróton egy tíz alkalmas sorozatot indítunk. Havonta egy-egy tematikus napot szervezünk, ahol a fiatalok lépésről lépésre mélyíthetik tudásukat – tájékoztatott Perecz Péter.
A tábor első programja az „AI Felfedező Nap” címet kapta. A november 14–én és 15-én zajló kreatív foglalkozásokat a zalaszentgróti Turisztikai Irodában tartják. Azok, akik nem tudnak csatlakozni az eseményekhez, de érdeklődnek a téma iránt, a zalai kezdeményezés honlapján, a https://www.aigyerekeknek.hu/ linken szerezhetnek további hasznos tanácsokat.