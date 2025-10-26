október 26., vasárnap

Dömötör névnap

+13
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A technológia már a gyerekszobában van

1 órája

Zalaszentgróton indul az első AI kalandtábor

Címkék#AI Felfedező Nap#Perecz Péter#deepfake

Új fejezet nyílik a digitális nevelésben Zalaszentgróton. Hamarosan elstartol az AI kalandtábor, amely havonta kínál játékos, mégis gondolatébresztő programokat a felső tagozatos korosztály számára. A szervezők úgy szeretnék a mesterséges intelligencia világát közelebb hozni a gyerekekhez, hogy az ne fenyegetést, hanem egy tudatosan használható eszközt jelentsen a mindennapjaikban.

Zaol.hu
Zalaszentgróton indul az első AI kalandtábor

Nagy sikerrel zajlott Kispáliban az AI tábor próbahete. 

Fotó: ZH

A november közepén induló AI kalandtábor játékos formában segít eligazodni az okoseszközök és a mesterséges intelligencia világában. A modern technológia nem ellenség, hanem lehetőség – ezt vallják a kezdeményezés ötletgazdái, akik 12–14 éves fiatalok jelentkezésére számítanak. A havonta jelentkező zalaszentgróti programokon a gyerekek csapatban gondolkodhatnak és alkothatnak, így ismerkedve a digitális világ felelős és kreatív oldalával.

AI Kalandtábor

A technológia mint szövetséges
A „Digitális tudatosságfejlesztés” mottóval induló tábor egy országosan is úttörő kezdeményezés, amely a gyerekek kreativitását és jövőálló készségeit fejleszti. A november 14–15-én zajló első alkalmat a zalaszentgróti Turisztikai Irodában tartják, ahol mindössze 10–12 fős csoportokban dolgoznak majd a fiatalok. Perecz Péter főszervező szerint a kis létszám garantálja, hogy a mentorok minden gyermekre személyesen figyelhessenek.

- Egyre több szülő szembesül a digitális kihívásokkal, ezért sokan már kezdik megérteni, hogy nekünk kell alakítanunk a technológiát, mielőtt ez fordítva történne. Azt szeretnénk a tábor tematikus napjain bemutatni, hogy bár a modern világ próbál formálni minket, közben törekedhetünk az emberi értékek megóvására. A foglalkozásokon nincs versengés, csak csapatmunka és közös alkotás. Fontos, hogy a gyerekek a különböző erősségeiket együtt használják fel és így tanulják meg okosan, felelősen és kreatívan használni a mesterséges intelligenciát.
A felfedezéstől az alkotásig
Az első, AI Felfedező Nap során a résztvevők megismerkednek az alapfogalmakkal, megtanulják, mire való a képgenerálás, miként működik a tanuló algoritmus, és miért nem kell félni tőle. A játékos gyakorlatok között lesznek olyanok is, ahol a gyerekek éppen azokat a helyzeteket keresik majd, amikor az emberi értékek sokkal fontosabbak a technológiánál.

- A program nem a képernyők előtt töltött időről, hanem a gondolkodásról, beszélgetésről és közös alkotásról szól – folytatja Perecz Péter, aki azt is hozzáteszi, a tábor célja, hogy a fiatalok megértsék: az AI nem varázslat, hanem egy irányítható eszköz.

- A résztvevők megtanulhatják, hogyan segítheti a tanulást, a problémamegoldást vagy éppen a művészi alkotást.
Tudatos használat, biztonság, digitális önvédelem

A foglalkozások során a szervezők olyan készségeket erősítenek, amelyek a jövő munkaerőpiacán valószínűleg kulcsfontosságúak lesznek. A kreativitás, a kritikus gondolkodás, a csapatmunka, az empátia és az önreflexió is a repertoárban szerepel.

- Azt szeretnénk, ha a gyerekek ráéreznének, hogyan maradhatnak biztonságban az online térben, és ismerhetik fel a manipulációt, a „deepfake” jelenséget vagy az információs túlterhelést. Nem azt tanítjuk, hogyan kerüljék el a technológiát, hanem azt, hogyan váljanak tudatos irányítóivá – fogalmaz a kurzus egyik ötletgazdája. Perecz Péter szerint mire ez a korosztály felnő, teljesen átalakul a világ, ezért is fontos, hogy minden gyermek felkészülten állhasson a kihívások elé.
Zalából indul a jövő szemléletváltása

- A kezdeményezés előzménye egy kispáli mini AI-tábor, ahol a gyerekek már bebizonyították, mennyire nyitottak és éretten gondolkodnak a mesterséges intelligencia kérdéseiről. A pozitív visszajelzések után döntöttünk úgy, hogy Zalaszentgróton egy tíz alkalmas sorozatot indítunk. Havonta egy-egy tematikus napot szervezünk, ahol a fiatalok lépésről lépésre mélyíthetik tudásukat – tájékoztatott Perecz Péter.

A tábor első programja az „AI Felfedező Nap” címet kapta. A november 14–én és 15-én zajló kreatív foglalkozásokat a zalaszentgróti Turisztikai Irodában tartják. Azok, akik nem tudnak csatlakozni az eseményekhez, de érdeklődnek a téma iránt, a zalai kezdeményezés honlapján, a https://www.aigyerekeknek.hu/ linken szerezhetnek további hasznos tanácsokat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu