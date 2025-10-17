53 perce
Több millióan imádják a zalai gyógyvizet, amely mára meghódította Európát (galéria)
60 éve nyitotta meg kapuit a Zalakarosi Fürdő, és 50 éve született meg a Fedettfürdő. A Zalakarosi Fürdő kettős jubileumára rendezett ünnepséget pénteken a fürdőváros Karos Korzó rendezvényközpontjában tartották. Itt a méltatások mellett elismeréseket is átadtak.
A Zalakarosi Fürdő ünnepségén, az országgyűlési képviselő, a fürdő jelenlegi vezérigazgatója és polgármester társaságában a díjazottak, balról: Végh Andor, Burján Richárd, Nagy Bálint, Czirákiné Pakulár Judit, Horváth Vencel, Krampek Mihály és Cziráki László
Fotó: Szakony Attila
Az eseményen a Zalakarosi Fürdő értékesítési és marketing vezetője, Gyurókovicsné Kóré Eszter a moderátor szerepét látta el. Elmondta: nem csupán egy dátum a naptárban – ez egy közösség, egy város és egy intézmény történetének ünnepe. Egy olyan pillanat, amikor megállunk, hogy visszatekintsünk a múltra, hálát adjunk azoknak, akik építették, fejlesztették és hittek benne, és előre tekintsünk mindarra, amit a jövő tartogat. Hatvan év távlatából visszanézve talán már el sem hisszük, milyen bátor döntés volt az, amikor az első próbafúrások nyomán, a zalai dombok alatt felbuzgó gyógyvíz köré álmot kezdtek építeni. Egy álmot, amely mára valósággá vált: a Zalakarosi Fürdő nemcsak egy gyógyhely, hanem a város szíve, a közösség egyik legfontosabb szimbóluma.
Zalakarosi Fürdő: egy álom született
Elsőként Czirákiné Pakulár Judit polgármester szólt a vendégekhez. Kiemelte: Zalakaros évek óta az egyik legnépszerűbb magyarországi turistacélpont, a 10 legnépszerűbb magyar város között szerepel.
– Zalakaros a hazai turizmus egyik gyöngyszeme – folytatta. – A város a legnépszerűbb vidéki fürdővárosok között a vendégéjszakák számát tekintve a 3. legkedveltebb vidéki úti cél Magyarországon. Mindez a turisztikai kínálat bővítésének köszönhető. Hat évtizeddel ezelőtt forró víz tört elő a földből – és ezzel együtt egy álom is megszületett. Ma ez az álom valóság: Zalakaros a béke, a gyógyulás és a közösség városa.
Kiváló vezetőség a fürdő élén
Majd Nagy Bálint országgyűlési képviselő és államtitkár lépett a mikrofonhoz. Hosszasan méltatta a Zalakarosi Fürdőt, majd hozzátette: a fürdő létrejötte példaértékű sikertörténet, amelyért az elmúlt évtizedekben sok városvezető, fürdővezető és munkavállaló dolgozott. A térség összefogása is mindig segítette a fürdőt, és a jövő útja is ebben rejlik. Persze, hosszútávú stratégiára s rengeteg érdemi munkára van szükség ahhoz, hogy a fejlődés garantált maradjon. A fürdő eredményeit vég nélkül lehetne sorolni Nagy Bálint szerint, de jó hír, hogy a vezetőség kiválóan dolgozik, hiszen folyamatosan nő a vendégszám.
"A munka akkor érték, ha másokat szolgál"
– A Zalakarosi Fürdő adott pályát, szakmát, célt, megtanított, hogy a vendéget mindig a legnagyobb tisztelettel kell fogadni – mondta Végh Andor, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója. – Belém égette, hogy a víz gyógyít, a közösség összeköt, és a munka akkor érték, ha másokat szolgál. A város neve ma már egyet jelent a gyógyvízzel, a nyugalommal, a minőséggel. Zalakaros neve a fürdős szakemberek körében egyet jelent a minőséggel, a szakértelemmel, a folyamatos megújulással. Zalakarosi Fürdő mindig az legyen, ami éppen most: büszkeség, erőforrás és otthon.
Akik mindig hittek a fürdőben
Az ünnepség zárásaként emlékérmet kaptak mindazok, akik az elmúlt évtizedekben a Zalakarosi Fürdő vezetésében meghatározó szerepet vállaltak. Ők voltak azok, akik irányt mutattak a fejlődés éveiben, akik nehéz időkben is megtartották a hitet, és akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ma a Zalakarosi Fürdő neve nemcsak ismert, hanem elismert is egyben.
Az elmúlt évtizedek vezérigazgatói:
- Horváth Vencel
- Burján Richárd
- Krampek Mihály
- Cziráki László
- Podlovics Péter
Ünnepel a Zalakarosi FürdőFotók: Szakony Attila
