Több millióan imádják a zalai gyógyvizet, amely mára meghódította Európát (galéria)

Az eseményen a Zalakarosi Fürdő értékesítési és marketing vezetője, Gyurókovicsné Kóré Eszter a moderátor szerepét látta el. Elmondta: nem csupán egy dátum a naptárban – ez egy közösség, egy város és egy intézmény történetének ünnepe. Egy olyan pillanat, amikor megállunk, hogy visszatekintsünk a múltra, hálát adjunk azoknak, akik építették, fejlesztették és hittek benne, és előre tekintsünk mindarra, amit a jövő tartogat. Hatvan év távlatából visszanézve talán már el sem hisszük, milyen bátor döntés volt az, amikor az első próbafúrások nyomán, a zalai dombok alatt felbuzgó gyógyvíz köré álmot kezdtek építeni. Egy álmot, amely mára valósággá vált: a Zalakarosi Fürdő nemcsak egy gyógyhely, hanem a város szíve, a közösség egyik legfontosabb szimbóluma.

A Zalakarosi Fürdő jubileumán a vendégek mellett a város képviselő-testületének tagjai is megjelentek.

Fotó: Szakony Attila

Zalakarosi Fürdő: egy álom született

Elsőként Czirákiné Pakulár Judit polgármester szólt a vendégekhez. Kiemelte: Zalakaros évek óta az egyik legnépszerűbb magyarországi turistacélpont, a 10 legnépszerűbb magyar város között szerepel.

– Zalakaros a hazai turizmus egyik gyöngyszeme – folytatta. – A város a legnépszerűbb vidéki fürdővárosok között a vendégéjszakák számát tekintve a 3. legkedveltebb vidéki úti cél Magyarországon. Mindez a turisztikai kínálat bővítésének köszönhető. Hat évtizeddel ezelőtt forró víz tört elő a földből – és ezzel együtt egy álom is megszületett. Ma ez az álom valóság: Zalakaros a béke, a gyógyulás és a közösség városa.

Czirákiné Pakulár Judit a város és a fürdő kapcsolatát elevenítette fel

Fotó: Szakony Attila

Kiváló vezetőség a fürdő élén

Majd Nagy Bálint országgyűlési képviselő és államtitkár lépett a mikrofonhoz. Hosszasan méltatta a Zalakarosi Fürdőt, majd hozzátette: a fürdő létrejötte példaértékű sikertörténet, amelyért az elmúlt évtizedekben sok városvezető, fürdővezető és munkavállaló dolgozott. A térség összefogása is mindig segítette a fürdőt, és a jövő útja is ebben rejlik. Persze, hosszútávú stratégiára s rengeteg érdemi munkára van szükség ahhoz, hogy a fejlődés garantált maradjon. A fürdő eredményeit vég nélkül lehetne sorolni Nagy Bálint szerint, de jó hír, hogy a vezetőség kiválóan dolgozik, hiszen folyamatosan nő a vendégszám.