Kettős jubileum

53 perce

Több millióan imádják a zalai gyógyvizet, amely mára meghódította Európát (galéria)

60 éve nyitotta meg kapuit a Zalakarosi Fürdő, és 50 éve született meg a Fedettfürdő. A Zalakarosi Fürdő kettős jubileumára rendezett ünnepséget pénteken a fürdőváros Karos Korzó rendezvényközpontjában tartották. Itt a méltatások mellett elismeréseket is átadtak.

Benedek Bálint
A Zalakarosi Fürdő ünnepségén, az országgyűlési képviselő, a fürdő jelenlegi vezérigazgatója és polgármester társaságában a díjazottak, balról: Végh Andor, Burján Richárd, Nagy Bálint, Czirákiné Pakulár Judit, Horváth Vencel, Krampek Mihály és Cziráki László

Fotó: Szakony Attila

Az eseményen a Zalakarosi Fürdő értékesítési és marketing vezetője, Gyurókovicsné Kóré Eszter a moderátor szerepét látta el. Elmondta: nem csupán egy dátum a naptárban – ez egy közösség, egy város és egy intézmény történetének ünnepe. Egy olyan pillanat, amikor megállunk, hogy visszatekintsünk a múltra, hálát adjunk azoknak, akik építették, fejlesztették és hittek benne, és előre tekintsünk mindarra, amit a jövő tartogat. Hatvan év távlatából visszanézve talán már el sem hisszük, milyen bátor döntés volt az, amikor az első próbafúrások nyomán, a zalai dombok alatt felbuzgó gyógyvíz köré álmot kezdtek építeni. Egy álmot, amely mára valósággá vált: a Zalakarosi Fürdő nemcsak egy gyógyhely, hanem a város szíve, a közösség egyik legfontosabb szimbóluma.

Zalakarosi Fürdő
A Zalakarosi Fürdő jubileumán a vendégek mellett a város képviselő-testületének tagjai is megjelentek.
Fotó: Szakony Attila

Zalakarosi Fürdő: egy álom született

Elsőként Czirákiné Pakulár Judit polgármester szólt a vendégekhez. Kiemelte: Zalakaros évek óta az egyik legnépszerűbb magyarországi turistacélpont, a 10 legnépszerűbb magyar város között szerepel.

– Zalakaros a hazai turizmus egyik gyöngyszeme – folytatta. – A város a legnépszerűbb vidéki fürdővárosok között a vendégéjszakák számát tekintve a 3. legkedveltebb vidéki úti cél Magyarországon. Mindez a turisztikai kínálat bővítésének köszönhető. Hat évtizeddel ezelőtt forró víz tört elő a földből – és ezzel együtt egy álom is megszületett. Ma ez az álom valóság: Zalakaros a béke, a gyógyulás és a közösség városa.

Zalakarosi Fürdő
Czirákiné Pakulár Judit a város és a fürdő kapcsolatát elevenítette fel
Fotó: Szakony Attila

Kiváló vezetőség a fürdő élén

Majd Nagy Bálint országgyűlési képviselő és államtitkár lépett a mikrofonhoz. Hosszasan méltatta a Zalakarosi Fürdőt, majd hozzátette: a fürdő létrejötte példaértékű sikertörténet, amelyért az elmúlt évtizedekben sok városvezető, fürdővezető és munkavállaló dolgozott. A térség összefogása is mindig segítette a fürdőt, és a jövő útja is ebben rejlik. Persze, hosszútávú stratégiára s rengeteg érdemi munkára van szükség ahhoz, hogy a fejlődés garantált maradjon. A fürdő eredményeit vég nélkül lehetne sorolni Nagy Bálint szerint, de jó hír, hogy a vezetőség kiválóan dolgozik, hiszen folyamatosan nő a vendégszám.

Zalakarosi Fürdő
Nagy Bálint szerint jó kezekben van a fürdő, ezt az eredményeik is bizonyítják.
Fotó: Szakony Attila

"A munka akkor érték, ha másokat szolgál"

– A Zalakarosi Fürdő adott pályát, szakmát, célt, megtanított, hogy a vendéget mindig a legnagyobb tisztelettel kell fogadni – mondta Végh Andor, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója. – Belém égette, hogy a víz gyógyít, a közösség összeköt, és a munka akkor érték, ha másokat szolgál. A város neve ma már egyet jelent a gyógyvízzel, a nyugalommal, a minőséggel. Zalakaros neve a fürdős szakemberek körében egyet jelent a minőséggel, a szakértelemmel, a folyamatos megújulással. Zalakarosi Fürdő mindig az legyen, ami éppen most: büszkeség, erőforrás és otthon.

Zalakarosi Fürdő
Végh Andor egyik elődjének, Krampek Mihálynak adott át elismerést
Fotó: Szakony Attila

Akik mindig hittek a fürdőben

Az ünnepség zárásaként emlékérmet kaptak mindazok, akik az elmúlt évtizedekben a Zalakarosi Fürdő vezetésében meghatározó szerepet vállaltak. Ők voltak azok, akik irányt mutattak a fejlődés éveiben, akik nehéz időkben is megtartották a hitet, és akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ma a Zalakarosi Fürdő neve nemcsak ismert, hanem elismert is egyben.

Az elmúlt évtizedek vezérigazgatói:

  • Horváth Vencel
  • Burján Richárd
  • Krampek Mihály
  • Cziráki László
  • Podlovics Péter

Ünnepel a Zalakarosi Fürdő

Fotók: Szakony Attila

 

 

